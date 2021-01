Le Top 100 des plus belles actions NBA de 2020 : fallait bien trouver quelque chose de positif, maintenant place à 2021

Qui dit 1er janvier dit ? Non, pas purge et récup’ sur le canapé, enfin, pas uniquement. Le premier jour de la nouvelle année rime également avec la publication par la NBA d’un bon gros Top 100 comme on les aime pour revenir sur les 365 jours écoulés. Du lourd qui s’enchaîne, 27 minutes de pur bonheur pour résumer les 525 600 minutes de cette foutue année 2020. Très réducteur expliqué de cette manière, mais ça permet tout de même de faire son deuil pour bien démarrer 2021.

Malgré une année inédite et un long arrêt de ce championnat qu’on aime tant entre mars et juillet pour cause de pandémie de Covid-19, la NBA a tout de même réussi à nous régaler plus d’une fois en 2020. Il était donc impossible pour elle de ne pas nous offrir l’un de ces mythiques Top 100 qu’elle propose à tire-larigot. Si au vu de l’année si spéciale venant de se terminer, n’importe quel joueur de Départementale 2 de la Meuse ou du Vaucluse aurait pu espérer une place au sein de la compilation des plus belles actions, le résultat a quand même de la gueule. Peut-être unique raison de se réjouir de 2020, ce Top 100 nous rappelle pêle-mêle le récent dérapage d’Aaron Gordon sur la feinte du rookie Isaiah Roby, que Jayson Tatum a eu de la chance que son parpaing sur la planche soit marqué sur la tronche de Giannis Antetokounmpo ou encore à quel point Devin Booker était fort dans la bulle organisée à Orlando durant l’été.

Le casting de stars fait rêver et on retrouve logiquement toutes les têtes d’affiche de notre NBA chérie, que ce soit LeBron James, Kawhi Leonard, Kyrie Irving, Giannis Antetokounmpo ou encore Damian Lillard. Les petits jeunes très talentueux ne sont pas en reste avec la présence du crack Luka Doncic, du marsupilami Ja Morant, mais aussi du bulldozer Zion Williamson. Ce savant mélange de posters, de contres sauvages mais aussi de buzzer beaters et de shoots alléluiesques saura sans aucun doute ravir chacun d’entre vous. Que vous soyez des esthètes ou alors des gros bourrins, vous en aurez pour votre argent, on vous le garantit, et si avec ces mots doux nous n’avons pas réussi à vous donner l’envie de mater ces 27 minutes 37 secondes (soyons précis) du top du top, on ne peut plus rien faire pour vous. Allez, faites chauffer les popcorns, montez le son et zé parti, let’s go !

Espérons que 2021 soit une année beaucoup plus sympa et encore plus poussée sur le plan basket et NBA. Et nous… on sera là pour analyser le Top 100 de 2021 et le comparer à son grand frère dans un an tout pile. La base.