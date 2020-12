Rockets – Thunder reporté : première grosse soirée et déjà un match qui saute, la rumeur dit qu’un certain barbu a fêté ça chez Flunch

Avec le COVID et les protocoles sanitaires mis en place par la NBA, on savait que le calendrier pouvait bouger mais on ne s’attendait pas forcément à un match reporté dès la première grosse soirée de la saison. C’est pourtant ce qui est arrivé, le Rockets – Thunder ne pouvant pas avoir lieu.

Huit joueurs, voici le nombre minimum nécessaire pour qu’une équipe puisse jouer un match NBA. Non, impossible de débarquer avec cinq gugus qui jouent l’intégralité du match, on n’est pas en Départemental 4 le dimanche matin. Et le problème, c’est que les Rockets n’ont pas pu aligner huit mecs sur la feuille, ce qui a donc provoqué le report de leur rencontre d’ouverture face au Thunder. Désolé les gars, vous avez fait le déplacement depuis Oklahoma City pour rien. Comme l’indique ESPN, trois joueurs de Houston ont retourné des tests positifs ou non concluants, et quatre autres sont en quarantaine pour avoir été cas contact. Ça fait déjà sept joueurs en moins, et sachant que Chris Clemons est à l’infirmerie pour très longtemps avec sa rupture du tendon d’Achille, il n’était pas disponible non plus. Et forcément, on se demande aujourd’hui si les Rockets pourront se déplacer à Portland samedi pour leur prochain match. Quant au Thunder, il va donc commencer sa saison samedi du côté de Charlotte pour une confrontation face aux Hornets.

Pour en revenir aux Rockets, voici les joueurs qui étaient indisponibles pour ce premier match face à OKC. On savait déjà que Ben McLemore serait absent pour cause de COVID. Ensuite, il y a James Harden, sanctionné d’une belle amende de 50 000 dollars pour violation du protocole sanitaire de la Ligue. Faire la fête en pleine pandémie dans une boîte et sans masque, ça ne passe pas aux yeux de la NBA. Kenyon Martin Jr. a lui retourné un test positif (en attente de confirmation) et petit problème, il a accueilli récemment chez lui plusieurs joueurs des Rockets, dont les grands copains John Wall et DeMarcus Cousins, qui ont voulu changer de coupe de cheveux pour bien démarrer la saison. On ne savait pas que l’appart du fils à K-Mart était également un salon de coiffure mais bon, passons. Jean Mur et DMC ont évidemment été testés et bonne nouvelle, pas de test positif pour eux, mais quand même une période de quarantaine à respecter. Enfin, en parlant de quarantaine, Jae’Sean Tate et Mason Jones sont également priés de rester chez eux. Bref, un joli bordel dans une franchise qui n’avait pas vraiment besoin de ça avec tout ce qui se passe autour de James Harden actuellement.

Premier match NBA reporté pour cause de COVID, mais sans doute pas le dernier. Si on croise évidemment fort les doigts pour que la saison 2020-21 puisse se dérouler dans de bonnes conditions, il faut malheureusement s’attendre à des situations similaires à l’avenir.

