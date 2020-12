James Harden passe à la caisse : 50 000 dollars d’amende, tonton Silver n’a pas apprécié sa sortie en boîte

Alors que les Rockets n’ont pas pu aligner huit joueurs pour leur match face au Thunder la nuit dernière, James Harden faisait partie de la liste des absents. Et pour cause, le Barbu a été sanctionné par la NBA, qui n’a pas vraiment kiffé sa dernière (?) sortie en boîte de nuit.

Tout a commencé avec la publication d’une nouvelle vidéo de James Harden sur les réseaux, dans laquelle on voit le Barbu en boîte, sans masque, et probablement pas très frais. La NBA a décidé de mener l’enquête pour voir si la vidéo était d’actualité et guess what, l’ancien MVP a bien participé à une soirée privée lundi du côté de Houston. La sanction de la Ligue est tombée : d’après Shams Charania de The Athletic, 50 000 dollars d’amende pour violation du protocole sanitaire spécial COVID de la NBA, qui interdit les joueurs de participer à des soirées en boîte et autres retrouvailles entre groupe de plus de 15 personnes. Outre l’amende, la Ligue a logiquement rendu Harden indisponible pour le match face au Thunder. On imagine que cela n’a pas trop dérangé Ramesse étant donné qu’il veut quitter les Rockets le plus vite possible, mais on rappelle juste qu’il va tout de même laisser sur la table 284 000 dollars par match raté. Pour le moment, on ne sait pas à quel moment Harden pourra à nouveau rejoindre l’équipe mais sachant qu’il a été testé négatif au COVID lundi, mardi et mercredi selon ESPN, ça pourrait être bientôt, Ramesse ayant en plus échappé à une suspension de la part de la Ligue.

James Harden violated the NBA's health and safety protocols when he attended a private indoor party on Monday. League protocols, among other things, prohibit attending indoor social gatherings of 15 or more people or entering bars, lounges, clubs or similar establishments. https://t.co/OOs3v0fZk4 — Shams Charania (@ShamsCharania) December 24, 2020

Harden has told NBA investigators he believed he was in compliance with NBA health and safety protocols, according to a source close to the situation. https://t.co/lpxwHhC3sf — Ramona Shelburne (@ramonashelburne) December 23, 2020

D’après les rumeurs, Harden pensait être dans les clous par rapport au protocole de la Ligue, et il a donné sa version : la soirée ne s’est pas déroulée dans un strip club comme certains ont pu l’affirmer, et il voulait simplement être présent pour fêter la promotion d’une amie. Ok, d’accord. Tout ça sans oublier de se mettre dans la position de victime : « Tous les jours, il y a quelque chose de différent. Peu importe le nombre de fois où les gens essayent de salir mon nom, la vérité triomphe toujours » a-t-on pu lire sur son compte Insta. Peu importe au final, tonton Silver a estimé que le Barbu avait franchi la ligne rouge et l’heure est ainsi venue de passer à la caisse. C’est donc une nouvelle affaire après les sorties d’Harden à Atlanta et Las Vegas, son arrivée tardive au camp d’entraînement des Rockets, tous les bruits de couloir entourant un potentiel transfert et la soi-disant tension qui existerait aujourd’hui au sein de l’équipe de Houston. Bref, un environnement qui paraît bien toxique de l’extérieur et on se demande où vont les Rockets dans un tel bordel.

Plus on avance, plus la situation impliquant James Harden semble prendre une mauvaise tournure. On sait que les Rockets ne veulent pas se précipiter pour transférer leur superstar, et c’est normal, mais la franchise texane doit quand même être bien saoulée par toutes ces polémiques.

Source texte : The Athletic / ESPN