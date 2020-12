La saison va commencer et James Harden est toujours à Houston : on prend les paris, ça reste jusqu’à quand ?

Alors que l’intersaison 2020 s’annonçait plutôt calme concernant les potentiels mouvements de grands noms NBA, les deux stars des Rockets James Harden et Russell Westbrook ont mis un peu de folie dans tout ça en demandant leur transfert. Mais si ce dernier a été envoyé à Washington contre John Wall, le Barbu n’a lui toujours pas bougé alors que la campagne 2020-21 commence ce mardi.

Sauf retournement de situation de dernière minute, James Harden va donc débuter la saison sous le maillot des Rockets, qu’il porte depuis 2012. Mais cette année, l’ambiance est évidemment différente des précédentes, Ramesse souhaitant continuer sa carrière sous d’autres cieux. Il s’est passé beaucoup de choses ces dernières semaines, entre les virées du Barbu à Atlanta et Las Vegas, sa volonté de partir et son arrivée tardive au camp d’entraînement. Malgré tout, les Rockets n’ont pas bougé et sont restés fidèles à leur approche : pas de trade si pas d’offre convenable. Et quand on parle d’offre convenable pour Houston, c’est du lourd. Les Fusées attendent tellement (un jeune joueur très prometteur sur lequel construire, avec des choix de Draft en plus) que certaines franchises potentiellement intéressées pour acquérir le Barbu préfèrent se retirer. Le dernier exemple en date ? Le Miami Heat, qui avait pris la température au Texas ces derniers temps. Ça ne veut pas dire que toutes les discussions sont mortes à jamais, et on vous conseille de surveiller le manager général des Sixers Daryl Morey dans ce dossier, c’est juste qu’à l’instant T, la situation est toujours bloquée. Pour une fois, les Rockets ont eu les cojones pour dire non aux volontés de leur superstar et peu importe son comportement, ils semblent prêts à continuer dans cette voie, Harden ayant encore deux années sur son énorme contrat.

Per source, Heat no longer are engaging Rockets when it comes to Harden. Was told conversation never was more than cursory, but that, of course, always is a matter of perspective. Heat made clear on eve of 2018-19 season they were out of Jimmy Butler talks for that season. — Ira Winderman (@IraHeatBeat) December 21, 2020

Alors, que peut-on attendre de James Harden et des Fusées dans ce contexte chelou ? Difficile à dire aujourd’hui. Dans la preview des Rockets, on a mis en avant les nombreuses incertitudes qui accompagnent la franchise texane à quelques heures du début de la saison, ainsi que les différents scénarios potentiels. Il y a toujours du talent à Houston et quand vous avez un joueur du calibre d’Harden, vous avez quoi qu’il arrive une chance d’être compétitif. Reste à voir à quel niveau et avec quelle envie il débarquera sur les parquets soir après soir. Le professionnalisme de Ramesse a bien été remis en question récemment et vu les dernières photos, il a eu besoin de changer de taille de maillot pour pouvoir l’enfiler. Certes, les images sont parfois trompeuses mais Harden a avoué qu’il était encore en phase de remise en forme. Il devrait donc monter en puissance progressivement, et a indiqué qu’il allait adopter un comportement pro en attendant un potentiel transfert. C’est probablement mieux pour tout le monde. De quoi enchaîner les cartons offensifs comme il a pris l’habitude de faire depuis de nombreuses années ? Possible. Ce qui est d’ores et déjà certain, c’est que le dossier Ramesse va suivre les Rockets cette saison, surtout si l’environnement actuel se traduit en mauvais résultats. Hier, en conférence de presse, Harden a répondu « question suivante » quand on lui a demandé si ses impressions sur la situation à Houston s’étaient améliorées depuis son arrivée au camp d’entraînement. Visiblement c’est un sujet sensible. De plus, d’après Shams Charania de The Athletic, la tension monterait progressivement au sein de l’équipe, avec des confrontations verbales et une histoire de ballon jeté sur un coéquipier (Jae’Sean Tate pour ne pas le citer). Dans le même temps, le Barbu n’a eu que des compliments pour ses coéquipiers devant les micros, et ses ambitions restent les mêmes : « être le meilleur joueur du monde et finir sur le podium à l’Ouest ». Vous en faites ce que vous voulez.

Le futur de James Harden est flou. Va-t-il rejoindre Brooklyn, Philadelphie ou encore Miami à l’avenir ? Personne ne connaît la réponse, ni la date d’un potentiel transfert. Ce qu’on sait par contre, c’est qu’il va commencer la saison avec les Rockets, et que c’est le moment de jouer.