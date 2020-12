Adam Silver envisage une expansion de la NBA : si ça peut ramener les Seattle SuperSonics, on signe direct !

Avec 15 franchises dans chaque conférence et 30 en tout, la NBA a trouvé un vrai équilibre depuis le début des années 2000, mais ce n’est pas pour autant que la Grande Ligue n’envisage pas d’ajouter une ou plusieurs équipes à l’avenir. C’est Adam Silver qui le dit et nous, tout de suite, on pense à Seattle.

Le big boss de la NBA s’est exprimé lundi dans sa conférence de presse annuelle d’avant-saison, et il a avoué via ESPN que le sujet de l’expansion était devenu un thème un peu plus à la mode dans les discussions entre dirigeants NBA. Pas une priorité hein, mais disons que le grand chauve y pense doucement. La pandémie du COVID et les pertes financières qui vont avec sont passées par là, et le fait d’ajouter une ou plusieurs franchises serait accompagné de revenus supplémentaires pour la Grande Ligue. Eh ouais, le dollar continue de régner, pas une surprise, même si Adam sait très bien qu’il faut également prendre en compte le produit en lui-même. 30 équipes, c’est déjà beaucoup et parmi elles, certaines mériteraient de figurer en deuxième division vu le niveau affiché. En rajouter ne réglera pas le problème de compétitivité au sein de la Ligue, cela pourrait au contraire avoir l’effet inverse. Et puis en cas de nouvelle équipe, une conférence posséderait forcément une franchise en plus par rapport à l’autre. Ce ne serait pas du tout une première, car c’était le cas de 1980 à 2004 (date d’arrivée des Charlotte Bobcats), mais ce n’est pas l’idéal. Du coup, est-ce qu’il ne faudrait pas ajouter tout de suite une seconde franchise pour avoir l’équilibre et pouvoir réorganiser les conférences avec quatre divisions de quatre équipes, genre comme en NFL ? Autant de questions et de problématiques qu’Adam Silver et ses collègues doivent analyser avant d’éventuellement franchir le pas.

Quand on parle d’expansion, on pense souvent à Seattle en premier. Véritable terre de basket, la Cité Émeraude rêve de retrouver ses Sonics, et nous aussi par la même occasion. Ça tombe bien, parmi les villes qui pourraient accueillir une nouvelle franchise, Seattle serait en pole d’après ESPN. On n’a rien contre Louisville, Las Vegas ou Kansas City, mais Seattle doit avoir son équipe de basket, point barre. Non seulement ça respire la balle orange dans ce coin-là des States, mais il y a une véritable histoire derrière ainsi qu’une vraie identité. Le vert, le blanc, le jaune, la Space Needle, ça nous manque terriblement. Aujourd’hui, il faut checker des vieilles vidéos sur YouTube avec Shawn Kemp, Papa Gary Payton ou encore Ray Allen pour voir à quoi ressemblait le basket made in Seattle. Triste pour cette franchise emblématique. Les Sonics n’ont gagné qu’un seul titre dans leur histoire, c’était en 1979 avec Gus Williams, Dennis Johnson et Jack Sikma, mais ils ont ensuite marqué les années 1990 avec Kemp et GP, qui ont enchaîné les highlights tout en jouant une Finale NBA contre les légendaires Bulls 1996 de Michael Jordan. Nostalgie nostalgie. On se souvient également de ce match de pré-saison en octobre 2018, quand les Warriors de l’ancien Sonic Kevin Durant sont venus pour affronter les Kings, tout ça dans une grande ambiance. Un aperçu de ce que donnerait un retour de la NBA à Seattle, pourvu que ça arrive un jour. Et surtout bientôt.

Si le Storm – l’équipe WNBA locale – représente Seattle de la meilleure des manières avec deux titres décrochés en 2018 et 2020 (quatre en tout avec ceux de 2004 et 2010), la Grande Ligue doit absolument revenir dans le Nord-Ouest des States après le départ de la franchise vers Oklahoma City en 2008, départ lié à l’absence d’une salle aux normes demandées. On parle d’un grand marché, d’un marché amoureux de la balle orange, d’un marché qui doit figurer sur la carte NBA.

Source texte : ESPN

« La NBA n’a pas ajouté d’équipe depuis 2002 et l’arrivée des Bobcats. Si la Ligue veut + de 30 équipes, Seattle sera certainement en pole position. Seattle a failli avoir les Kings en 2013, avant que Vivek Ranadive les rachète et reste à Sacramento. »https://t.co/UefLPXUezm — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 22, 2020