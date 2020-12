Les Bucks perdent leur deuxième tour de Draft 2022 pour tampering dans l’affaire Bogdanovic : ça fait cher le trade annulé

Le calice jusqu’à la lie pour les Bucks. Coupables de tampering en essayant de rameuter Bogdan Bogdanovic, alors agent-libre, avant l’heure, les Daims ont perdu un peu plus que leur honneur dans cette histoire et ont dû dire adieu à leur second tour de Draft 2022. On ne sait pas s’ils peuvent s’estimer heureux d’avoir échappé à pire s’ils avaient bel et bien recruté le joueur ou s’ils peuvent avoir honte du fiasco de l’année. On a quand même une petite idée.

Pris la main dans le sac dans lequel il y’avait un pot de confiture lui même avec la main des Bucks à l’intérieur. Discuter avec un joueur hors de la période réglementaire des négociations, c’est comme regarder un film en streaming : tu sais que c’est interdit mais tout le monde le fait. Alors quand tu te fais prendre, tu dis « oui monsieur le Commisionner » et tu te dis que le film en valait le coup… s’il y a eu film. Ici, les Bucks ont donc non seulement téléchargé illégalement mais ont, de plus, vu le fichier Bogdan Bogdanovic arriver dans les mains des Hawks. Un véritable coup de maître.

NBA announces loss of second-round pick for the Bucks. pic.twitter.com/gHxSRj3lNO — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 21, 2020

Et comme tout bon téléchargement illégal, la lettre est tombée. Communiqué officiel de la NBA stipulant qu’une enquête fut menée sur les discussions entre les Bucks et le clan Bogdanovic en amont des dates permettant de le faire avec un agent-libre, faits qui ont donc été avérés. Les Bucks qui ont fait part de leur coopération lors de l’enquête voient finalement par manque de preuve et du fait que le trade n’ait pas abouti une sanction qui les privera du deuxième tour de Draft 2022 selon le rapport partagé par Adrian Wojnarowski d’ESPN. Un moindre mal, sauf si on s’appelle Sam Presti, mais qui ne devrait pas traumatiser les Bucks. En revanche, toute cette accumulation de fiasco autour de ce sign-and-trade avorté avec les Kings pour Bogdanovic ne sont pas du meilleur effet pour une franchise qui a connu une intersaison laborieuse.

Dans la peur inhérente au dossier Giannis Antetokounmpo, on peut comprendre la volonté de vitesse d’action souhaitée par Milwaukee. Vitesse qui s’est transformée en panique, les poussant à anticiper la venue du Serbe qui, à ce moment là, était un argument de poids dans les négociations avec le Greek Freak. Au final, Bogdanovic n’a pas prolongé avec Sacramento, a rendu l’échange caduc et a tranquillement pris 72 millions de dollars sur 4 ans à Atlanta.

Les Aigles ont donc laissé les Daims jouer les dindons de la farce et ce plutôt deux fois qu’une. Après avoir allègrement échoué dans les négociations avec Bogdanovic, les Bucks sont donc sanctionnés pour avoir réalisé celles-ci en dehors des dates réglementaires. Ils n’ont plus qu’à espérer bien performer cette saison sous peine de voir ce dossier ressurgir en cas d’échec.

Source texte : ESPN