Jordan Nwora fait son trou chez les Bucks : de bout de banc à role player trop important, elle est belle la transition

Nouvelle pépite de Mike Budenholzer, Jordan Nwora commence à se montrer chez les Bucks. Sérieux en défense, agressif en attaque, on tient peut-être une belle surprise dans le Wisconsin.

30 matchs la saison passée, seulement deux titularisations et des miettes en Playoffs. Voilà le bilan comptable de la saison rookie de Jordan Nwora. Pourtant, à chaque fois que le coach des Bucks a fait appel à son ailier, il n’a pas eu à le regretter. Alors qu’il attaque désormais sa seconde année avec Milwaukee, l’Américano-Nigérien semble prêt à tenir un rôle bien plus important dans l’effectif. Auteur d’une solide présaison, Nwora devait prouver à son staff qu’il était capable d’apporter autant en saison régulière, même dans un rôle plus restreint. Vu ce qu’on voit depuis le début de saison, la mission semble parfaitement dans ses cordes. Parfait en sortie de banc, l’ancien de Louisville ne cesse de donner raison à son coach, Mike Budenholzer, lequel lui a doublé son temps de jeu. Capable de scorer avec la seconde unit, de prendre du rebond, tout en assurant le taf en défense (voir le contre sur Kevin Durant), sans oublier des qualités évidentes balle en main, Jordan Nwora est en train de convaincre tout le monde, à commencer par ses leaders d’équipe. À en croire Jrue Holiday, c’est tout simplement une nouvelle version de Khris Middleton, rien que ça ! Des propos retranscrits par le Milwaukee Journal Sentinel.

« Je pense qu’il [Jordan Nwora, ndlr] va être très bon dans cette ligue et très bon pour notre équipe. J’aime sa façon de jouer. J’ai l’impression qu’il est une version plus jeune de Khris Middleton. J’aime la façon dont il va chercher Khris et Khris lui rend la pareille. Ils se rendent mutuellement meilleurs. » […] « Je pense que le fait de le voir donner son corps pour l’équipe, ça nous encourage à penser qu’on peut compter sur lui. »

Le compliment est sympa de la part du vétéran mais il met surtout en valeur les énormes progrès réalisés par un joueur qui déborde de confiance actuellement. Une énième trouvaille signée Mike Budenholzer, lequel a souvent eu du flair lorsqu’il s’agissait de faire passer un palier à des ailiers. Khris Middleton est évidemment un bon exemple mais on pourrait aussi citer Tim Hardaway Jr., Kent Bazemore ou encore DeMarre Carroll, tous passés sous ses ordres lors de son passage chez les Hawks. Reste à espérer pour le sophomore qu’il suivra plutôt la voie de son aîné chez les Bucks. En attendant de voir si l’ailier tient le rythme, les fans peuvent se satisfaire de ce nouveau pari sponsorisé par le nez fin de Jon Horst, qui a réussi à dégoter Nwora avec le… 45ème pick en 2020. Un ailier qui prend son envol à Milwaukee tout en venant du second tour, ça nous rappellerait pas un certain Khris Middleton ça ?

Jordan Nwora est la belle surprise du début de saison des Bucks et cela ne semble pas près de s’arrêter. En course pour un back-to-back, Milwaukee tient là une recrue non-officielle tant le changement est visible d’une saison à l’autre. Comme si on manquait de pépites dans le Wisconsin…

Source texte : Milwaukee Journal Sentinel