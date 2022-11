Quand reverra-t-on Bogdan Bogdanovic en action ? Opéré du genou cet été, le Serbe poursuit son processus de rééducation sans pour autant connaître une date précise pour son retour aux affaires. Pourtant, il ferait le plus grand bien aux volatiles.

Prenez un Serbe assez grand, dotez-le d’une lunette de sniper et d’une pincée d’homme à tout faire et vous obtenez Bogdan Bogdanovic. L’ailier des Hawks est un joueur précieux mais le natif de Belgrade n’a plus foutu un pied sur les parquets depuis le 24 avril dernier et le Game 4 du premier tour des Playoffs contre le Heat.

Tout opéré du genou droit qu’il fut cet été, les Hawks s’attendaient évidemment à voir Bogdan Bogdanovic rater le début de saison, mais aujourd’hui ils se demandent sûrement où en est leur sniper préféré. Interrogé sur la question, Nate McMillan a tout simplement déclaré qu’il n’y avait aucune date précise concernant un retour du Serbe dans son roster. Sympa.

McMillan said that Bogdanovic still isn’t a full participant at practice yet. I asked about a timeline and there isn’t one available yet. — Lauren L. Williams (@WilliamsLaurenL) November 26, 2022

Des nouvelles pas très rassurantes. Bogdan participe aux entraînements, mais seulement sur quelques séquences, ce qui l’empêche donc de prétendre à un retour à court-terme. Et pourtant, Double Bog ferait le plus grand bien à des Hawks qui manquent clairement d’expérience… et d’humilité. Un sentiment criant sur les deux dernières défaites des Hawks à Houston et face au Heat.

Même si le petit AJ Griffin montre de très belles choses, le retour de BB sera sans doute déterminant pour l’escouade géorgienne, reste à voir quand le Serbe sera opérationnel mais aussi pour combien de temps, car même blessé, le bougre est continuellement cité dans les rumeurs de trade. Fan des Hawks encore un peu de patience, et en attendant voici quelques images pour vous rassurer un peu, ou pas.