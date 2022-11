Période de compétition n’exclut pas le passages de quelques rumeurs : c’est au contraire lié ! Un joueur important d’une équipe est mis de côté ? Il est probable qu’il fasse l’objet de monnaie d’échange sous peu. Jae Crowder à Phoenix par exemple, pour tenter le coup… Bogdan Bogdanovic ? On vous explique tout ça.

On se souvient de premières rumeurs qui n’allaient pas dans ce sens. Il y a peu, le front office de l’Arizona tentait de récupérer le vétéran Eric Gordon auprès des Rockets, sans doute via un trade à trois équipes qui aurait envoyé Jae Crowder à Milwaukee. Retournement de situation, les Suns reporteraient actuellement leur intérêt sur Bogdan Bogdanovic, selon Kevin O’Connor pour The Ringer.

L’arrière serbe des Hawks remplit, semble-t-il, beaucoup des critères recherchés par Phoenix : très bon shooteur, capable de jouer balle en main, off ball et… solide défenseur ? Première nouvelle. Bon, on va faire confiance à James Jones et ses équipes pour la partie scouting, puis commencer par étudier la faisabilité du trade. Niveau contrat, Bogdan débute la troisième année de son bail, un montant fixe de 18 millions de dollars et une player option au même prix pour la saison prochaine.

Pas le contrat le plus dur à refiler, donc. Qui plus est, les Suns ont dans leur roster un vétéran mécontent qui ne demande qu’à partir. Mais si le contrat de Jae Crowder (10,2 millions de dollars) matche une bonne partie de celui du Serbe, il faudra tout de même y attacher un second joueur pour rendre cet échange possible. Plusieurs silhouettes sont disponibles, notamment Landry Shamet, Dario Saric et Torrey Craig. Reste à savoir le ou lesquels seront proposés par les Suns ou demandés par les Hawks. La possibilité d’un trade à trois équipes reste envisageable.

Quid de l’éventuel apport de l’arrière à Phoenix ? Il est peut-être nécessaire de préciser que Bogdanovic n’a pas encore joué une seule fois cette saison. Fortement blessé au genou, l’arrière a subi une opération au cours de l’été qui devait lui permettre de revenir pour le premier tip-off de la saison. Les délais ont finalement été rallongés, et Bogdan n’a toujours pas repris l’entraînement avec les siens. Cependant, on connaît ses qualités en tant que shooteur, en attestent ses 38,4% du parking en carrière. Si le sniper est souvent utilisé en spot up (plus de 28% de ses shoots la saison dernière), il est également capable de manier le ballon : cuir en main deux minutes par match la saison passée – soit le troisième total de son équipe – et une chouette utilisation du pick-and-roll (19,7% de ses shoots).

Avec la blessure au talon de Chris Paul, les Suns semblent décidés à trouver un plan B aux côtés de Devin Booker, et ce même si le retour du meneur vétéran ne devrait plus tarder à Phoenix. À 37 ans, CP3 risque d’être de plus en plus soumis à ce genre de pépins, et avoir un back-up permettrait aux Suns de ne pas épuiser Devin Booker si le Point God devait s’écarter à nouveau.

Chouette de voir que le front office de l’Arizona se concentre sur des profils de shooteurs à placer aux côtés de Devin Booker en cas d’absence de Chris Paul, laissant la mène à D-Book. Si ça se fait, faudra juste pas oublier de signer les bonnes pages hein.

