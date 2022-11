Rudy Gobert découvre un nouvel environnement depuis le début de la saison NBA. Un environnement qui peut parfois se révéler hostile pour les Wolves, surtout à domicile lorsqu’ils prennent le bouillon. La fanbase est exigeante et plus d’une fois, les huées sont descendues des tribunes du Target Center pour cibler la meute. Un comportement pas franchement au goût de Rudy.

La tanière d’un loup est censée être l’endroit qui lui fait se sentir le plus en sécurité, du moins c’est que l’on a compris à force de mater des reportages animaliers le dimanche à 13h du matin. Pourtant, dans le Minnesota, il existe une tanière qui se montre de plus en plus coriace avec ses habitants. Pouvant accueillir environ 19 000 personnes, la demeure des Timberwolves aime bien taquiner les oreilles de ses protégés lorsque ces derniers sont à la ramasse sur le terrain, Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns, D’Angelo Russell… personne n’y échappe. Une situation que l’on observe presque à chaque match des Wolves à Minneapolis. Pour Rudy Gobert, un peu d’union sacrée ne ferrait pas de mal dans les Grands Lacs et le Français a taclé expliqué son point de vue au micro de Jon Krawczynski de The Athletic :

« Je n’apprécie pas les gens qui viennent pour huer notre équipe. Quand tu es fan, tu dois soutenir ton équipe dans les bons mais aussi dans les moments difficiles. Dans l’histoire de la NBA, aucune équipe n’a connu que des bon moments, alors si les gens ne nous supportent pas dans les moments difficiles, ils n’ont qu’à rester chez eux. Si vous voulez nous soutenir dans les moments difficiles, alors venez et nous allons adorer ce soutien. »

Rudy Gobert says he feels the Wolves are starting to play better, but took a step back with some mistakes tonight. He also is asking the fans to support them in their struggles rather than boo pic.twitter.com/2dvgNuTjX9 — Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) November 22, 2022

Au moins c’est clair, Gobzilla en attend plus de la part des fans de Minnesota et en particulier quand le collectif de Chris Finch traverse des trous d’air. Si Rudy et ses potes connaissent parfois quelques passages délicats, la forme comptable du moment n’est pas si vilaine avec 4 victoires de rang et un bilan de 9 succès pour 8 défaites. Mais forcément, il y a aussi une explication à cette bronca régulière : le jeu. La meute ne fait pas forcément lever les foules par son niveau et peut remercier un calendrier plutôt clément qui a mis sur sa route des adversaires déplumés par les blessures comme le Heat ou les Cavs, mais également des franchises qui ne jouent pas la gagne comme le Magic.

La série en cours est donc presque logique pour la troupe des Grands Lacs qui va devoir faire attention à ne pas boire la tasse lors des prochaines rencontres pour bien terminer le mois de novembre. Quatre rencontres sont au programme avec les Pacers, les Hornets, les Warriors et les Wizards : ce n’est pas dantesque, mais ce n’est pas non plus si facile pour les Wolves. Que Rudy Gobert se rassure, seule l’opposition contre Stephen Curry se jouera à domicile. Quoi qu’il en soit, avec une sortie de la sorte, la Stiffle Tower risque de s’attirer quelques foudres en plus et a tout intérêt à regonfler ses stats… lui qui reste sur un match très discret face à Miami avec 9 rebonds, 2 blocks mais surtout zéro tentative de shoot et seulement 4 petits lancers francs en 31 minutes. Gobzilla qui ne tente pas un tir dans un match de saison régulière, ce n’était plus arrivé depuis le 30 décembre 2014, une rencontre entre Utah et… Minnesota.

Rudy Gobert against Miami Heat 31 minutes

4 points

0-0 FG

4-4 FT Thoughts? pic.twitter.com/tlxyjwjVbE — Sportskeeda Basketball (@Basketball_SK) November 22, 2022

Rome ne s’est pas faite en un jour, les Wolves ne se feront donc pas en quinze matchs. Le collectif doit se mettre en place en faisant abstraction des fans parfois taquins et un brin frustrés. Les prochaines rencontres pourraient enfin leur permettre de trouver un rythme de croisière qui foutrait toutes ces histoires au grenier.

Source texte : The Athletic, John Krawczynski, Basketball Reference, Sportskeeda Basketball.