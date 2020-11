Les Hawks mettent 72 millions sur la table pour Bogdan Bogdanovic : messieurs les Kings, à vous la contre-attaque (ou non)

Les Hawks avaient promis d’être agressifs sur le marché des agents-libres et ça n’a pas traîné avec une masterclass qui dure maintenant depuis 48h. Imbattables sur ce coup-là, ce sont les Bucks qui vont être jaloux.

C’est une drôle de semaine pour le sniper serbe. D’abord envoyé à Milwaukee dans un sign-and-trade avec les Kings, l’annonce a ensuite été démentie par le joueur en personne qui n’avait tout simplement pas été prévenu qu’il avait signé un nouveau contrat dans la franchise californienne. Aux dernières nouvelles, il ne souffre pas de crises de somnambulisme et quand bien même Sacramento en aurait profité pour lui faire poser son autographe en bas de son nouveau contrat, c’est une pratique totalement illégale. Méfiant envers son management, BogBog a donc profité de son nouveau statut d’agent-libre avec restriction pour accepter l’offre de l’équipe de son choix. Une destination de plus en plus hype où le Coca-Cola coule à flot et où les plumes tiennent chaud pendant l’hiver ? Bingo, les Hawks misent le paquet sur l’un des joueurs les plus désirés de cette Free Agency 2020 selon Sam Amick de The Athletic.

Atlanta is submitting an offer sheet on Bogdan Bogdanovic, source tells @TheAthletic. — Sam Amick (@sam_amick) November 22, 2020

Le plan d’Atlanta est clair : en libérant un maximum de place dans leur masse salariale pour signer jusqu’à deux gros agents-libres pour compléter leur roster, les Hawks sont en position de force pour négocier et allonger les billets verts. Bogdan Bogdanovic a donc l’air tenté par ce nouveau défi en Géorgie où il pourrait former la nouvelle paire de Splash Brothers avec Trae Young. Sixième homme de luxe à Sacto, il avait même intégré le cinq majeur en fin de saison dernière grâce à des moyennes en hausse, à 15,1 points, 3,4 rebonds, 3,4 assists et 1 interception à 37,2% du parking. Les Kings ont désormais deux jours pour décider de s’aligner sur l’offre des Hawks ou le laisser partir s’éclater sous les ordres de Lloyd Pierce sans contrepartie. En voyant comment les choses se sont passées ces derniers jours, il paraît difficile de le voir porter le maillot mauve la saison prochaine.

Un cinq majeur avec Trae Young, Bogdan Bogdanovic, Deandre Hunter, John Collins et Clint Capela à la rentrée pour les Hawks. Avec Rajon Rondo, Kris Dunn, Onyeka Okongwu, Cam Reddish et Danilo Gallinari sur le banc. Ca vous dit ? Les quatre fans de la franchise en France sont déjà en train de faire le tour de leur pâté de maisons en slip. Mais attention au retour de karma, on a bien vu cette semaine que ce n’était pas fini tant que le joueur n’avait pas enfilé le maillot de sa nouvelle équipe…

