Point Free Agency du dimanche : après la folie des premiers jours, quels sont les agents libres encore dispos ?

On est dimanche, il fait beau, il fait froid, et c’est le moment parfait pour souffler environ deux secondes après les premiers jours très intenses de la Free Agency. Souffler, tout en faisant un point pour voir ce qui nous attend dans les heures à venir. Alors, qui est encore sur le marché ?

Anthony Davis – Agent libre non restrictif (UFA)

Toujours pas de contrat signé pour le champion NBA, mais paraît que c’est normal. L’intérieur superstar va retourner aux Lakers, mais il pèse encore les différentes options par rapport à la structure de son prochain contrat. Pas de panique donc pour les fans angelinos, AD portera bien le maillot pourpre et or pour les années à venir. Logiquement, on devrait en savoir plus en fin de semaine prochaine, après Thanksgiving, le monosourcil voulant prendre son temps avant de prendre le stylo.

Brandon Ingram – Agent libre restrictif (RFA)

L’autre grand nom encore officiellement sur le marché. Mais pour le suspense, là aussi, on repassera. Comme Brandon Ingram est agent libre restrictif, les Pelicans gardent la main sur le dossier car ils peuvent s’aligner sur n’importe quelle offre. Et sachant que la franchise de la Nouvelle-Orléans semble prête à lui donner le max, ça devrait se régler bientôt avec une belle prolongation de contrat.

Bogdan Bogdanovic – Agent libre restrictif

Là par contre, on enchaîne les rebondissements et l’incertitude est de mise. D’abord, on pensait que Bogdan allait continuer sa carrière aux Bucks après un sign & trade avec les Kings. Raté. Ensuite, les Hawks semblaient être un candidat sérieux pour la suite de la carrière du Serbe, mais Atlanta vient de signer Danilo Gallinari et Rajon Rondo. Résultat, BB est aujourd’hui toujours sur le marché et on se demande bien où il va atterrir. Pour rappel, les Kings peuvent s’aligner sur n’importe quelle offre s’ils souhaitent conserver Boggy.

Marc Gasol – Agent libre non restrictif

Les meilleures années de Marc Gasol sont passées, mais son nom résonne toujours à travers la NBA. Les Warriors seraient notamment intéressés pour recruter le pivot vétéran, tandis que les Raptors tentent actuellement de le convaincre pour prolonger avec Toronto. L’Espagnol de 35 ans, qui reste sur la plus faible saison statistique de sa carrière (7,5 points, 6,3 rebonds, 3,3 passes) serait également courtisé par Los Angeles, son nom étant lié avec les Lakers après le départ de Dwight Howard.

Gérard – GOAT à la recherche d’un dernier challenge

Après avoir porté les Lakers vers le titre en seulement quelques mois, J.R. Smith a choisi de tester le marché histoire de trouver un nouveau challenge à la hauteur de son statut de GOAT. Ramener la mythique franchise californienne au top, c’est bien, mais peut-il continuer à repousser les limites de la greatness, encore et encore ? Un retour aux Knicks pour aider New York à revenir sur le devant de la scène avant de raccrocher définitivement les sneakers, voilà qui pourrait représenter une fin parfaite pour la légende.

Et sinon…

Allez, on reprend notre sérieux deux minutes, et on regarde les autres agents libres potentiellement intéressants qui n’ont pas encore trouvé preneur. Dans la catégorie pivot, Aron Baynes (UFA) et Hassan Whiteside (UFA) sont toujours disponibles, sans oublier le jeune Harry Giles III (UFA). Sur le poste 4, on a du Markieff Morris (UFA) ainsi que deux agents libres restrictifs qu’il faut suivre, à savoir Dario Saric (Suns) et Juan Hernangomez (Wolves). Resteront-ils dans leur franchise respective, qui possède l’opportunité pour s’aligner ? Réponse dans les jours à venir. Parmi les extérieurs, on note la présence de Kent Bazemore (UFA) et Austin Rivers (UFA), mais aussi celle de Torrey Craig – bon défenseur qui vient de devenir agent libre non restrictif – et désormais Nicolas Batum, tout juste coupé par Charlotte. Et à la mène, on préfère vous prévenir, c’est un peu la dèche, à part si vous considérez Shabazz Napier, Reggie Jackson et Emmanuel Mudiay comme des options viables. Enfin, si vous aimez les anciennes gloires ravagées par les blessures, on vous rappelle que DeMarcus Cousins et Isaiah Thomas sont sans équipe fixe.

C’était le petit point du jour, et si vous voulez la liste complète des agents libres encore disponibles, vous pouvez toujours jeter un œil à notre tableau XXL. Allez, vivement dimanche comme dirait l’autre.