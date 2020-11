Officiel : Rajon Rondo débarque aux Hawks pour 15 millions sur 2 ans, Atlanta a plus que jamais les Playoffs dans le viseur

Les Hawks continuent leur belle Free Agency ! Après Danilo Gallinari, la franchise d’Atlanta a recruté un deuxième vétéran qui devrait aider les Faucons à franchir un cap dans la Conférence Est. Il s’agit de Rajon Rondo, qui va pouvoir montrer ses bagues de champion à la jeune bande d’ATL.

Atlanta est la nouvelle destination tendance en NBA. Possédant un effectif prometteur, du cap space et surtout l’ambition pour devenir une franchise qui compte de nouveau à l’Est, les Hawks enchaînent les recrues depuis le début de la Free Agency vendredi. Il y a d’abord eu la signature de Gallo pour lancer les hostilités, puis celle de Kris Dunn ce samedi, et désormais Rajon Rondo. Selon Shams Charania de The Athletic, l’ancien meneur des Lakers vient de décrocher un contrat de deux ans et 15 millions de dollars avec les Faucons. Vu les récentes publications du bonhomme sur les réseaux sociaux, on pouvait s’attendre à une arrivée chez les Hawks, Rajon ayant envoyé un message de remerciement à la Lakers Nation avant de publier des photos indiquant sa présence à Atlanta. Rondo quitte donc Los Angeles après deux saisons dans la Cité des Anges, et ce titre NBA décroché dans la bulle d’Orlando, où le meneur de 34 ans a apporté une contribution importante en Playoffs (8,9 points, 4,3 rebonds, 6,6 passes, 1,4 interception, 45,5% au tir, 40% du parking) aux côtés de LeBron James et Anthony Davis. Le genre de contribution qui a bien fait remonter sa cote avant d’arriver sur le marché des agents libres, et ça se voit aujourd’hui sur le plan financier puisque Rondo va passer d’un salaire au minimum vétéran à un salaire de 7,5 millions en moyenne sur les deux années à venir. Pour rappel, il possédait une player option pour la saison 2020-21.

Rajon Rondo has agreed to a two-year, $15M deal with Atlanta Hawks, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020

En recrutant Rajon Rondo, les Hawks récupèrent un meneur qui connaît le basket par cœur, et dont l’intelligence de jeu est souvent souligné. Puis niveau expérience, c’est du lourd, lui qui va rentrer dans sa 15è saison NBA. Les matchs à enjeu, les Playoffs, c’est le genre de moments qu’il affectionne particulièrement. Pour une équipe d’Atlanta jeune et prometteuse mais à la recherche de darons pour bien encadrer le tout, c’est une bonne pioche, d’autant plus que Rajon va également pouvoir apporter sa contribution défensive en compagnie de Kris Dunn, ce qui ne sera vraiment pas de trop. Défense, expérience, leadership, QI basket, Rondo coche tous ces cases et dans un rôle de remplaçant derrière Trae Young, il va pouvoir guider la jeune garde d’Atlanta. Globalement, le recrutement des Hawks montre clairement leurs ambitions pour la saison à venir, eux qui veulent se mêler à la course aux Playoffs. Plus ça avance, plus on se dit qu’il y a moyen.

Rajon Rondo portera donc désormais le maillot des Hawks, qui deviennent ainsi la septième équipe de sa carrière. L’objectif sera évidemment différent qu’avec les Lakers, mais le challenge est là, avec une nouvelle opportunité pour Rondo de prouver sa valeur.

