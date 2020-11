Officiel : Kris Dunn rejoint l’enclos plein de promesses des Hawks, ça commence à être sérieux cette affaire

Si certaines franchises peinent à bouger en ce début de Free Agency, on en place une pour Danny Ainge ou pour les Knicks, les Hawks enchainent pour leur part les signatures intéressantes. La dernière en date ? Celle de Kris Dunn, déjà un peu vieux pour devenir le crack qu’il aurait du être mais toujours l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue à son poste.

La saison passée, les Hawks perdaient des wagons de match mais demeuraient tout de même une sacrée équipe League Pass, merci Trae Young. Trae Young donc, mais aussi les jeunes John Collins, De’Andre Hunter, Cam Reddish et Kevin Huerter, base de gamins propre à souhait et forcément une équipe en pleine progression. La saison prochaine ? No conclusions hâtives hein, mais les moves réalisés depuis quelques jours par Travis Schlenk ont de quoi ravir la fanbase ailée. Onyeka Okongwu à la Draft, puis Danilo Gallinari, Rajon Rondo il y a quelques minutes et donc Kris Dunn, quarté de recrues qui s’ajoute à un Clint Capela arrivé en cours de saison dernière et qui fait des Hawks une équipe en train de devenir, déjà, crédible dans la prochaine course aux Playoffs.

Free agent guard Kris Dunn has agreed to a two-year, $10M deal with the Atlanta Hawks, sources tell ESPN. Player option on the second year. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020

N°5 de la Draft 2016, Kris Dunn a globalement déçu depuis son arrivée dans la Ligue, entendons par le fait que son potentiel nous vendait clairement plus de rêve, mais à 25 ans seulement l’ancien meneur des Wolves et des Bulls est néanmoins devenu depuis deux ans l’un des meilleurs défenseurs NBA sur les lignes arrières. Poste 2 balancé trop longtemps entre la mène et l’aile, Krissou sortira probablement du banc pour apporter un peu de percussion à un duo de meneurs plus spécialisés dans le tir et/ou l’organisation. Une arrivée qui met par contre en pointillé celle de Bogdan Bogdanovic, pressenti fortement aux Hawks il y a 24h, mais qui continue tout de même de gonfler un roster amené à emmerder pas mal de monde cette saison.

Encore un gros coup réalisé par le board d’Atlanta, et les Hawks ne pourront bientôt plus se cacher quant à leurs intentions. Les Hawks équipe League Pass ? Ca bouge pas, c’est même de mieux en mieux.