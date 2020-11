Officiel : Paul Millsap prolonge aux Nuggets pour un 1 an et 10 millions, les déménagements ce n’est plus de son âge

Mason Plumlee parti, Jerami Grant parti, on se demandait si Paul Millsap allait lui aussi faire ses valises pour quitter Denver. Finalement non, Paulo restera bien dans le Colorado pour une quatrième saison aux côtés de Nikola Jokic dans la raquette.

Son contrat de 90 millions sur trois ans touchant à sa fin, Paul Millsap se retrouvait en position d’agent libre et malgré ses 35 balais, l’intérieur vétéran intéressait encore pas mal de monde à travers la NBA. Plus de la moitié de la Ligue aurait jeté un œil à son dossier, la preuve que Paul est un joueur respecté dans l’univers de la balle orange, même si ses meilleures années sont derrière lui. La concurrence n’a cependant pas réussi à faire déménager Millsap, qui a donc décidé de repartir pour une saison avec les Nuggets pour un montant de 10 millions de dollars selon Shams Charania de The Athletic. Si l’on en croit le Denver Post, qui cite une source de la ligue (la fameuse), des bonus feraient partie du deal, ce qui permettrait à Paulo de toucher un peu plus de billets verts. On n’en sait pas plus sur ce point-là mais il est clair que les Nuggets ne voulaient pas perdre Millsap après le départ surprise de Jerami Grant vers Detroit. Le recrutement de JaMychal Green fut la première étape pour tenter de compenser au mieux les pertes dans le frontcourt, et la prolongation de Millsap – dont les Nuggets possédaient les Bird Rights – va également dans ce sens.

After receiving interest from over half of the league, Millsap returned to continue his Nuggets career — which began on a free-agent deal in 2017. https://t.co/eOQXEgspMZ — Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020

S’il n’évolue plus à son niveau All-Star, Paul Millsap est un membre important dans le collectif de Denver malgré des signes apparents de vieillesse lors des derniers Playoffs. Il reste sur une saison régulière correcte avec des moyennes de 11,6 points, 5,7 rebonds, 1,6 passe décisive et 0,9 interception en l’espace de 24,3 minutes par soir (51 matchs joués, 48 en tant que titulaire), à 48,2% au tir dont un très joli 43,5% de loin. En le conservant, les Nuggets pourront continuer à compter sur l’un des cadres du groupe depuis plusieurs années, notamment sur le plan défensif. Pour une équipe comme Denver qui veut solidifier sa place parmi les poids lourds de la Conférence Ouest, c’est important et puis à 10 millions l’année, ce n’est pas la mer à boire d’un point de vue financier. On espère juste que la production du bonhomme ne va pas se diviser par trois comme son salaire, mais on a plutôt confiance là-dessus car l’ami Paulo, c’est quand même un vrai pro.

Allez, on y retourne. Arrivé en 2017 à Denver, Paul Millsap veut continuer à aider son équipe dans la lutte pour la suprématie de l’Ouest. La perte de Jerami Grant fait mal, mais la prolongation de Paulo devrait être appréciée par les fans des Nuggets.

Source texte : The Athletic / Denver Post