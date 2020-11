JaMychal Green, Pat Connaughton, Garrett Temple, James Ennis et Josh Jackson ont trouvé du taf : titre trop long alors on arrête là

Quand on commence à manger, il faut finir son assiette. C’est pareil avec la Free Agency qui est partie sur de petites bases cette nuit même si le tableau récap des premières signatures est là pour témoigner que le duo d’insiders formé par Adrian Wojnarowski et Shams Charania n’a pas chômé non plus depuis l’ouverture du marché à minuit. On fait le point sur les derniers moves avant de se projeter tout doucement vers une deuxième nuit blanche.

Ce sont les oubliés de cette (longue) première nuit de Free Agency 2020. Ceux qui ont eu le droit à leur Woj Bomb mais qui attendaient de voir leur signature être analysée dans le détail. Pas de Fred VanVleet ou de Bogdan Bogdanovic dans le lot, on reste sur du role player tout au plus. Mais un contrat à NBA reste le rêve de millions de basketteurs à travers le monde que les six hommes qui vont suivre l’ont à nouveau réalisé au cours de ces dernières heures. Et rien que ça, ça valait un léger retour de notre part en bullet points. C’est tipar !

# JaMychal Green part à Denver pour 15 millions de dollars sur 2 ans

Sûrement au courant de la fuite de Jerami Grant vers Detroit, l’ancien Roannais a tenté sa chance auprès du management des Nuggets qui a accepté de lui donner sa chance et surtout un contrat de 15 patates sur deux saisons avec une player option sur la seconde. Une jolie somme pour cet intérieur qui abandonne à son tour la raquette des Clippers après la signature de Montrezl Harrell chez le voisin de vestiaire. Pour Denver, c’est également une bonne pioche en attendant de voir ce qui sera décidé pour Paul Millsap qui était starter au poste 4 depuis trois ans.

# Pat Connaughton prolonge chez les Bucks pour 8,3 millions de dollars sur 2 ans

Il y a encore des joueurs qui acceptent de rester à Milwaukee et ça, c’est une bonne nouvelle pour Jon Horst et les Daims qui vont avoir du mal à se remettre de la feinte de Bogdan Bogdanovic. Car derrière Giannis, Middleton, Jrue et Brook, le roster s’est bien vidé et il va falloir recruter du vétéran à la pelle pour pouvoir aligner une équipe compétitive à la rentrée dans le Wisconsin. En ce sens, la prolongation de Patoche pour une bouchée de pain à l’échelle des finances d’une franchise NBA est une bonne chose. On ne parle pas d’un titulaire, ni même d’un sixième homme pour celui qui tournait à 5,4 points et 4,2 rebonds mais c’est toujours rassurant de voir des joueurs ne pas bouger et ça ne fera pas de mal à l’ambiance au sein du vestiaire.

# Garrett Temple rejoint les Bulls pour 5 millions de dollars sur 1 an

Le backcourt commence à être bien bouché à Brooklyn, encore plus après l’arrivée de Landry Shamet. Plutôt que de s’accrocher, le gardien du temple a donc préféré tailler la route pour renforcer la ligne arrière des Bulls pendant un an. Une signature qui pousse indirectement Denzel Valentine vers la sortie alors que Zach LaVine a déjà deux back-up en comptant la prolongation d’Adam Mokoka actée un peu plus tôt cette semaine. Une jolie addition à Windy City qui pourra compter sur les qualités de scoreur de son nouvel élément en sortie de sa meilleure année en carrière sur le plan des statistiques (10,3 points, 2,5 passes et 3,5 rebonds en 28 minutes de moyenne et 34% du parking en carrière).

# James Ennis reste à Orlando pour 1 an au minimum vétéran

Tombée en toute fin de nuit, c’est une petite surprise même si ce deal arrange tout le monde. Arrivée en février en provenance de Philadelphie, il tournait à 8,5 points et 4,8 rebonds de moyenne en fin de saison et offrira donc quelques minutes de répit à Terrence Ross en sortie de banc la saison prochaine. A ce prix-là, le Magic aurait eu tort de s’en priver.

# Josh Jackson tentera de rebondir à Detroit

Les détails financiers du contrat restent à clarifier mais le quatrième choix de la Draft 2017 se voit offrir une nouvelle chance de lancer sa carrière dans le Michigan. Un pari sans risque pour les Pistons qui ne viseront absolument rien en 2021 et qui pourraient voir éclore un potentiel jusque-là très décevant. On a vu du mieux à Memphis la saison dernière, alors pourquoi pas tenter le coup dans une équipe jeune qui commence à déborder de joueurs dans son frontcourt. Les deux camps ont tout à y gagner et peu à y perdre. Enfin, cela rappellera aussi des souvenirs à Josh Jackson qui était dans les gradins de Detroit en 2004 lors de la fameuse baston « Malice at the Palace », à l’âge de 8 ans.

« Je voyais tout le monde autour de moi jeter quelque chose sur le terrain. Alors j’ai pris une bouteille, et je l’ai lancée. »

# Michael Carter-Williams prolonge à Orlando

Shams Charania a envoyé la nouvelle pendant son petit déj, MCW se plait bien en Floride et a trouvé un accord pour rester au Magic. On n’en sait pas plus pour le moment si ce n’est qu’Orlando pourra encore se venter d’avoir un ancien ROY dans ses rangs la saison prochaine et c’est déjà pas mal. John Hammond garde aussi une deuxième option à la mène derrière Markelle Fultz puisque D.J. Augustin est agent-libre et ne devrait pas prolonger.

C’est tout pour ces douze premières heures de Free Agency. Alors on recharge son téléphone et on tente de piquer un petit somme en même temps qu’Adrian Wojnarowski parce que ça risque de repartir de plus belle en fin d’après-midi.

Sources texte : ESPN et The Athletic