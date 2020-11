Le tableau complet de la Free Agency 2020 : retrouvez toutes les signatures et les contrats validés !

Les franchises sont prêtes, les joueurs et leurs agents aussi, c’est parti ! La Free Agency 2020 ouvre ses portes (avec un peu de retard), un gigantesque bordel dans lequel on peut facilement se perdre. Voici donc le tableau complet qui récapitule tous les mouvements, transferts et signatures, pour ne pas perdre une miette d’info de cet été automne.

Chaque jour, vous pourrez retrouver ci-dessous les mouvements des joueurs, afin de s’assurer que vous n’avez absolument rien loupé. Du plus gros All-Star à la petite addition qui peut faire plaisir, voici les joueurs qui sont susceptibles de bouger et faire du bruit, sans oublier de régaler leur banquier. Le système est assez simple, colonne du milieu pour l’ancienne équipe, colonne à sa droite pour la nouvelle équipe si ça bouge, colonne tout à droite pour les contrats. Les contrats en rouge vous permettent de cliquer dessus, afin d’être redirigés automatiquement vers l’article officiel et détaillé de l’accord passé. De quoi tout avoir en tête, choisir entre le rapide et le plus pointilleux, et passer un été de rêve en connaissant toutes les signatures !

(!) Rappel important (!)

Les contrats ne peuvent être signés qu’à partir du 22 novembre.

Jusque là les accords resteront verbaux.

Mises à jour fréquentes, afin de ne pas louper une miette de ce qui s’est passé sur le marché : on met ses lunettes et on regarde chaque contrat de plus près !