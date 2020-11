Officiel : Joe Harris prolonge aux Nets pour 4 ans et 75 millions, KD et Kyrie valident !

S’il n’est pas une star, Joe Harris fait partie de ces joueurs intelligents aux qualités de sniper qui font du bien à un collectif. Alors forcément, on attendait de voir comment allait évoluer sa situation, lui qui était l’un des agents libres à suivre de près. Résultat, l’extérieur de 29 ans va bien faire partie du championship project des Nets.

La nouvelle nous vient d’Adrian Wojnarowski d’ESPN. Agent libre, Joe Harris a donc choisi de continuer l’aventure avec la franchise de Brooklyn, qui a sorti les billets verts en lui proposant 75 millions de dollars sur quatre ans, c’est-à-dire un joli salaire annuel de 18,7 millions si on calcule cela simplement. Une belle somme qui confirme ce que le manager général des Nets Sean Marks disait depuis quelque temps maintenant : garder Joe Harris était une vraie priorité. Plusieurs franchises étaient probablement sur le coup mais Brooklyn ne voulait pas le laisser filer, bien conscient de son importance dans le collectif. Vrai sniper, joueur dangereux sans ballon, intelligent dans le jeu et toujours là pour faire les efforts des deux côtés du terrain, Harris représente le genre de joueur qui ne fait pas forcément la une mais qui rend une équipe meilleure, tout simplement. Et pour une franchise comme les Nets qui veut se mêler très sérieusement à la course au titre en 2021, le perdre aurait été un coup dur, lui qui semble vraiment complémentaire avec les deux stars Kyrie Irving et Kevin Durant. Aux côtés de ces deux-là, Harris pourrait faire mal et le joueur lui-même est conscient de l’opportunité qui s’offre à lui à Brooklyn. Dans sa tête, il voulait également rester à New York, on imagine que les discussions ont ainsi dû être assez rapides entre les deux camps.

Free agent guard Joe Harris has agreed to a four-year, $75M deal to return to the Brooklyn Nets, his agent Mark Bartelstein @PrioritySports tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020

Et puis les Nets avaient bien conscience qu’un départ de Joe Harris aurait été très difficile à compenser. En effet, vu sa situation financière et les nombreux dollars qu’elle dépense, la franchise de Brooklyn possède de faibles ressources (mid-level exception, elle-même réduite quand la luxury tax est dépassée) pour recruter sur le marché de la Free Agency. En possédant les Bird Rights sur Joe Harris, elle avait la possibilité de dépenser de l’argent sur ce joueur sans devoir se limiter, contrairement aux autres agents libres. Les Nets ont donc choisi de sortir le chèque, même si l’addition est de plus en plus salée. Mais quand on veut gagner un titre, il faut se donner les moyens et c’est exactement ce que fait Brooklyn avec cette extension du sniper. Après la prolongation d’Harris, ainsi que les arrivées de Landry Shamet et Bruce Brown, on verra si les Nets ont d’autres projets durant l’intersaison pour se renforcer (coucou Ramesse) mais ce qui est certain, c’est qu’ils possèdent déjà l’effectif pour faire très mal.

Les Nets voulaient garder Joe Harris, Joe Harris voulait rester à Brooklyn, la franchise a lâché les dollars, done deal. De quoi donner le sourire à Kyrie Irving et Kevin Durant, qui vont probablement bien s’entendre sur le terrain avec Joe.

Source texte : ESPN