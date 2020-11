Officiel : Landry Shamet vient renforcer les Nets dans un trade à trois, Luke Kennard atterrit aux Clippers

La Draft est finie mais il faudra encore quelques heures pour connaître dans le détail toutes les transactions effectuées dans la nuit en NBA. Zoom sur le trade à trois équipes entre Brooklyn, Detroit et les Clippers qui envoie notamment Landry Shamet chez les Nets.

Au milieu de toutes les annonces d’Adam Silver, il fallait aussi rester vigilant sur Twitter. Entre deux picks, c’est Shams Charania de The Athletic qui a révélé un échange en triangle qui permettra principalement à Brooklyn de récupérer une jeune gâchette en provenance de Californie. Dans une situation de win now, les Nets n’avaient pas envie de s’embarrasser d’un nouveau rookie à développer. Sean Marks a donc réalisé un petit tour de magie en transformant son 19è choix de Draft en Landry Shamet. Les Clippers quant à eux se débarrassent aussi du contrat de Rodney McGruder qui part en direction de Detroit et obtiennent Luke Kennard en échange. Pour être complet, les Pistons qui sont en pleine reconstruction ont choisi de miser sur Saddiq Bey avec leur troisième pick de ce premier tour de Draft 2020. On vous laisse reprendre votre souffle et on y retourne !

Sources: The Clippers are sending No. 19 pick via Brooklyn to the Pistons and receiving Luke Kennard. Nets received Landry Shamet. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 19, 2020

Premier constat rapide, les Nets se renforcent en vue de disputer le titre NBA cette saison. Malgré une année sophomore un peu moins bonne que la première, Landry Shamet est un arrière adroit (environ 10 points de moyenne à 40,2% du parking en carrière) qui a laissé de mauvais souvenirs aux Warriors lors des Playoffs 2019 alors qu’il n’était que rookie. Aimé à Philadelphie et souvent titulaire aux Clippers, c’est un ajout intéressant dans l’effectif de Steve Nash qui ne fait que conforter Brooklyn dans son siège de contender. Pour les Clippers, c’est un petit pari qui reste plutôt safe en misant sur un joueur évoluant au même poste et avec des moyennes assez nettement supérieures à Detroit cette saison. Blessé juste avant Noël, Luke Kennard était parti sur des bases élevées en tournant à 15,8 points, 4,1 passes et 3,8 rebonds de moyenne à 40% de loin, le tout en 33 minutes. L’ancienne star des Blue Devils a profité de la pauvreté de l’effectif des Pistons pour se montrer et rejoindra donc un des poids lourds de la Conférence Ouest pour sa quatrième saison NBA. Enfin, on termine par la nouvelle franchise de Killian Hayes. Le Frenchie ne sera pas le seul rookie du roster à la rentrée puisque ce sont pas moins de quatre joueurs qui ont été sélectionnés par les Bad Boys la nuit dernière. On espère que Dwane Casey va changer d’approche avec les jeunes car il aura du mal à aligner cinq joueurs avec de la barbe au début de chaque match à partir de la rentrée. Une autre bonne nouvelle pour notre Kiki national..!

Chacun ses objectifs et celui des Nets est clair : remporter un titre dès 2021. Pour cela, Sean Marks a encore réalisé un joli coup en récupérant Landry Shamet qui a déjà l’habitude de jouer pour des grosses équipes et qui a déjà de l’expérience en Playoffs malgré son jeune âge. Ce dernier n’a d’ailleurs pas tardé à déboucher une bouteille de pinard pour fêter le début de ce nouveau chapitre dans sa carrière.



Source texte : The Athletic