NBA Draft 2020, le tableau récap : tous les picks même les plus sombres, y’a plus qu’à les apprendre par cœur

Position Franchise Joueur

1 Minnesota Timberwolves Anthony Edwards

2 Golden State Warriors James Wiseman

3 Charlotte Hornets LaMelo Ball

4 Chicago Bulls Patrick Williams

5 Cleveland Cavaliers Isaac Okoro

6 Atlanta Hawks Onyeka Okongwu

7 Detroit Pistons Killian Hayes

8 New York Knicks Obi Toppin

9 Washington Wizards Deni Avdija

10 Phoenix Suns Jalen Smith

11 San Antonio Spurs Devin Vassell

12 Sacramento Kings Tyrese Haliburton

13 New Orleans Pelicans Kira Lewis Jr.

14 Boston Celtics Aaron Nesmith

15 Orlando Magic Cole Anthony

16 Detroit Pistons via Houston Rockets Isaiah Stewart

17 Oklahoma City Thunder via Minnesota Timberwolves Aleksej Pokusevski

18 Dallas Mavericks Josh Green

19 Detroit Pistons via Los Angeles Clippers via Brooklyn Nets Saddiq Bey

20 Miami Heat Precious Achiuwa

21 Philadelphia 76ers Tyrese Maxey

22 Denver Nuggets Zeke Nnaji

23 Minnesota Timberwolves via New York Knicks via Utah Jazz Leandro Bolmaro

24 Denver Nuggets via New Orleans via Milwaukee Bucks R.J. Hampton

25 New York Knicks via Minnesota Timberwolves via Oklahoma City Thunder Immanuel Quickley

26 Boston Celtics Payton Pritchard

27 Utah Jazz via New York Knicks Udoka Azubuike

28 Minnesota Timberwolves via Oklahoma City Thunder via Los Angeles Lakers Jaden McDaniels

29 Toronto Raptors Malachi Flynn