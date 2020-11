Officiel : Isaac Okoro sélectionné en 5 par les Cavaliers, quand Kevin Love va lui parler défense ça va rire fort

Cette soirée Draft est décidément pleine de surprise ! Après les Bulls qui choisissent Patrick Williams, Cleveland fait taire tous les pronos en sélectionnant Isaac Okoro avec son cinquième choix ! Enfin un défenseur digne de ce nom dans l’effectif.

On attendait Obi Toppin voire Deni Avdija dans l’Ohio et c’est finalement Isaac Okoro, l’ailier d’Auburn, qui va poser ses valises du côté du Rocket Mortgage FieldHouse. Vraie bonne pioche pour Koby Altman qui a déniché un des joueurs les plus hypés de cette Draft 2020. Le garçon est une vraie pépite à polir et son plafond est la vraie incertitude. Probable meilleur défenseur de cette cuvée, il aura à cœur de prendre le meilleur extérieur adverse tous les soirs, peu importe le niveau. Clairement, dès le jour 1, il pourra (et devra) zapper les conseils défensifs d’un K-Love, d’un Andre Drummond, d’un Collin Sexton, de n’importe qui en fait. On sent une tête bien faite, un gros mental, une vraie possibilité d’en faire un two-way player de qualité dans les années à venir. Le gros point d’incertitude ? Son shoot. A 29% au shoot et 67% sur la ligne, il y a un vrai travail à réaliser pour devenir une menace dans la grande ligue mais on pouvait dire pareil pour Jimmy Butler à ses débuts. S’il suit la même pente, Cleveland aura probablement l’un des meilleurs joueurs de cette promo. D’un autre côté, s’il ne pense qu’à défendre et qu’il ne passe jamais un cap au tir, ça va finir sur du Michael Kidd-Gilchrist et ça peut vite devenir badant. Si vous voulez approfondir un peu le profil du prospect, on vous laisse checker la chaîne youtube avec une vidéo complète dédié au nouveau small forward des Cavs.

Isaac Okoro débarque à Cleveland et c’est une vraie bonne nouvelle pour la franchise de l’Ohio. Les fans s’attendaient à voir Obi Toppin et sa défense suspecte et on peut imaginer le smile sur leurs têtes à l’idée de voir débarquer un défenseur d’élite dans l’effectif. Si ses nouveaux copains peuvent chopper un dixième de sa hargne défensive, peut-être que Cleveland n’en prendra pas 130 chaque soir.

