Officiel : Patrick Williams sélectionné en 4 par les Bulls, un vrai taureau chez les Taureaux

Avec le 4è choix de cette Draft, les Bulls avaient toutes les cartes en main pour nous surprendre après les trois lascars de devant qui semblaient bien intouchables. Et pour l’ami Arturas Karnisovas, mission réussie : bienvenue dans l’Illinois à… Patrick Williams.

On imaginait l’incertitude commencer dès ce 4è pick après le trio de tête Anthony Edwards, James Wiseman et LaMelo Ball qui semblait clair et net, eh bien les Bulls ont créé la surprise. Alors que beaucoup imaginaient un Deni Avdija en 4è choix, c’est finalement un poste 4 beaucoup plus costaud qui est le premier reach de cette Draft 2020 : Patrick Williams rejoint donc Chicago. Le gamin de 19 ans arrive donc dans l’Illinois avec un sacré potentiel à revendre des deux côtés du terrains. Fort défenseur, capable de défendre sur quasiment tous les postes avec ses 2m03, PatWill a aussi montré des jolies choses en attaque et pourra, en travaillant son shoot extérieur, s’imposer comme un véritable 3&D sur les ailes des Taureaux. Côté Bulls, on préfère donc miser sur la sécurité en sélectionnant le poste 3/4 de Florida State qui apparaissait comme l’un des joueurs les plus solides défensivement du Top 10, malgré le fait qu’il était attendu plus bas qu’en tant que gardien de la porte du podium. Avec la présence dans l’effectif de Lauri Markkanen et Otto Porter Jr. qui vient de prendre sa player option, le bon Patrick apparaît dès à présent comme un potentiel sixième homme de qualité à développer par le coaching staff des Bulls. Et on sait que pour former des jeunots, le nouveau coach Billy Donovan n’est pas le dernier à toquer au carreau.

🚨 NBA DRAFT 2020 – PICK 4 🚨 🔥 Les Bulls sélectionnent Patrick Williams ! 🔥 pic.twitter.com/ph42cgbtYd — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 19, 2020

Patrick Williams devient donc un Taureau en rejoignant les Bulls, en 4è position de la Draft 2020. Et franchement, vu le gabarit du bonhomme, ça lui va plutôt bien.