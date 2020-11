Officiel : Anthony Edwards sélectionné en numéro 1 par les Wolves, le duo DLo-KAT prêt à accueillir la pépite !

Possédant le premier choix de la Draft NBA 2020, les Minnesota Timberwolves étaient attendus et le suspense était entier. Anthony Edwards ? LaMelo Ball ? Voire même James Wiseman ? Finalement, c’est le premier qui a été appelé… en premier par Adam Silver.

Les Wolves ont fait leur choix. C’est officiel, Anthony Edwards est le numéro 1 de la Draft NBA 2020, et va donc démarrer sa carrière NBA dans le Minnesota, aux côtés de D’Angelo Russell et Karl-Anthony Towns. Formé à l’université de Georgia et possédant de très grosses qualités athlétiques, Edwards va pouvoir apporter un boost au scoring aux Wolves, qui vont tenter de se mêler à la course aux Playoffs en 2021. Il a le talent pour produire tout de suite, il a un physique adapté à la NBA pour cartonner sur les lignes arrières, lui qui est souvent comparé à un Donovan Mitchell. Maintenant, il y a plusieurs points d’interrogation le concernant. Défensivement, est-ce qu’il va faire les efforts ? Est-ce qu’il possède cette obsession pour progresser et s’imposer dans la plus grande ligue du monde ? Il existe des doutes sur ces points-là et ce sera à lui de faire en sorte de ne pas se transformer en Dion Waiters ou en Andrew Wiggins. Malgré tout ça, les Wolves estiment qu’il est le meilleur prospect de cette Draft 2020, et sans doute qu’il représente le moins mauvais fit avec les deux stars DLo et KAT. Car avec LaMelo Ball et James Wiseman, les deux autres joueurs qui sont sortis dans le Top 3 de la Draft, on peut dire que la complémentarité posait vraiment question. Maintenant, on demande quand même à voir ce que ça va donner avec Russell sur le backcourt. Car Edwards n’est pas un shooteur réputé, il a besoin du ballon et doit largement progresser dans ses choix offensifs.

Anthony Edwards est officiellement un Loup du Minnesota ! Son talent est reconnu partout, ses qualités athlétiques aussi, à lui désormais de prouver qu’il a le mental et la persévérance pour maximiser son grand potentiel.