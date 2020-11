Boum, la cérémonie n’a même pas encore commencé que les téléphones surchauffent déjà. Cette fois, c’est Detroit et Houston qui font mumuse en préparant leurs soirées respectives : Trevor Ariza et le 16è choix débarquent dans le Michigan contre un futur premier tour de draft.

C’est officiel : personne ne respecte Trevor Ariza. Tout juste dégagé de Portland après une saison encourageante, l’ailier de 35 piges dit déjà au revoir à Houston direction le Michigan et ses gros mécanos. Ironie du sort, le vétéran ne devrait pas non plus s’éterniser chez les Pistons qui préparent un buyout. Le contrat d’Ariza étant de toute manière partiellement garanti (seulement 1,8 million sur les 12,8), ce move permet à Troy Weaver d’ajouter une flèche immédiate à son arc pour la reconstruction de la franchise. Ainsi, tout le monde est gagnant : Houston obtient un futur premier tour (ainsi qu’un second tour 2021 pour 4,6 millions de dollars) et en se débarrassant d’Ariza, les Rockets vont pouvoir dégager des sous pour utiliser la mid-level exception à la Free Agency. De son côté, Detroit draftera à deux reprises ce soir – 7è et 16è choix – augmentant largement sa marge de manœuvre, initialement limitée à l’arrivée de son GM. Concernant Ariza, bien malin celui qui peut prédire son futur point de chute : arrivée à un an du terme de son contrat, l’ancienne fusée peut s’asseoir sur ses 11 millions non-garantis. Cependant et après d’habiles négociations, le 3&D pourrait dépanner en bon joker défensif. À suivre.

Houston is trading Trevor Ariza and the No. 16 pick tonight to Detroit for a future first-round pick, sources tell ESPN. The deal gives the Rockets – a hard-capped team — the freedom to use their mid-level exception in free agency. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 18, 2020

C’est un amuse-bouche qui pourrait peser dans la balance : même si la soirée s’annonce plus épicée que ce genre de breaking, personne ne dit non à du cap space et de la jeunesse. Allez, on se retrouve vite pour la signature de KD à Sacramento.