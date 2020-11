Stupeur sur Golden State : Klay Thompson est de nouveau blessé, on attend les news aussi fort qu’on croise les doigts

La hype est redescendue d’un coup entre deux échanges de Draft. Selon les copains habituels Shams Charania et Adrian Wojnarowski, Klay Thompson aurait apparemment subi une blessure à la jambe gauche hier à l’entraînement et les dernières nouvelles… ne sont pas bonnes. Frissons.

On a déjà connu une saison sans Klay Thompson en 2020, suite à sa blessure terrible contractée en pleines Finales NBA face aux Raptors. Dix-sept mois plus tard rebelote, même si on ne connait pas encore la nature de la blessure, mais le wording du Woj et de Shams ne laisse pas vraiment de place à l’espoir. Shit.

Golden State G Klay Thompson will undergo testing within the next few days on a leg injury suffered in a workout in Southern California today, sources tell ESPN. The severity of the injury is unclear. Thompson missed the 2019-2020 season with a torn ACL in his left knee. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 18, 2020

Thompson’s possible injury involves his lower right leg today, source tells ESPN. Again, his ACL had been on his left knee. https://t.co/V5JTcG9pBy — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 18, 2020

Klay Thompson was unable to place weight on his lower leg injury leaving the gym today, sources said. Everyone is hoping for the best. https://t.co/kcxYJczNmX — Shams Charania (@ShamsCharania) November 18, 2020

An NBA source in the know about Klay Thompson’s injury simply answered to me: “Not good.” — Marc J. Spears (@MarcJSpears) November 19, 2020

Logiquement on en saura plus très vite une fois la folie de la Draft passée, mais la Dub nation est officiellement en PLS pour les prochaines heures en attendant les news au coin du feu. Le bas de la jambe touchée, impossible de mettre du poids dessus… ça pue le tendon d’Achille à droite, après avoir été touché aux croisés à gauche depuis un an et demi.

Doigts croisés en attendant les news hein, mais déjà les Warriors voient peut-être leur plan pour 2021 changer à la dernière minute. On reste connecté en cette soirée spéciale, en espérant qu’elle ne le soit pas pour Monsieur Klay Thompson.