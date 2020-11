Officiel : LaMelo Ball sélectionné en 3 par les Hornets, le benjamin de LaVar condamné à l’exil pour surplus de talent

La cérémonie est pour le moment avare en surprises. Après Anthony Edwards à Minnesota et James Wiseman dans la Baie, c’est au tour de LaMelo Ball de prendre logiquement la direction de Charlotte. Une sélection qui va faire des heureux, des déçus et peut-être même des procès, si LaVar joue au relou.

La soirée bat son plein sur la seule conférence zoom dont nous rêvons d’avoir les codes, quoique. Eh oui, quand c’est aux Hornets de sélectionner un futur rookie, plus personne n’a de réseau, et comme il fallait bien que quelqu’un paie les pots cassés, c’est LaMelo Ball qui s’est sacrifié pour permettre aux autres de démarrer une carrière NBA. Bim, sourire de façade du jeune meneur, tandis que le daron ne s’en donne même pas la peine. Michael Jordan joue donc la carte de ce qui semble être la sécurité, en choisissant le point guard de 19 ans. C’est donc 17 points, 7,6 rebonds, 6,8 assists et presque 2 interceptions de moyenne la saison dernière, qui viennent renforcer le roster des Frelons. Exilé parmi les pros en Australie pour parfaire son jeu jugé trop infantile, le petit frère de Lonzo a répondu aux attentes placées en lui. Désormais, il va falloir confirmer au sein d’une troupe promise à un exercice pas vraiment sexy. C’est aussi l’occasion rêvée pour ajuster des pourcentages inquiétants : 37% au tir dont 25% des sept mètres. Au boulot !

OFFICIAL: The Hornets have selected @MELOD1P with the No. 3 pick!!! WELCOME TO BUZZ CITY LAMELO!!! pic.twitter.com/ODGLK87BJf — Charlotte Hornets (@hornets) November 19, 2020

Petite pensée pour Terry Rozier, une frustration ressentie à des kilomètres, lui qui s’est battu pour gagner une place de titulaire qu’il n’avait pas aux Celtics. Rien n’est encore fait, la messe n’est pas dite, mais aujourd’hui, la hype est dans le camp des Ball.