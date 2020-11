Officiel : James Wiseman sélectionné en 2 par les Warriors, à voir s’ils le transformeront en David Robinson ou en JaVale McGee

Après un bon demi-million de jeunes prospects annoncés comme des fits parfaits, la franchise de Golden State s’est finalement décidée pour James Wiseman, le pivot passé en coup de vent par la fac de Memphis. La casquette est sur la tête, est-ce qu’elle y sera encore à la fin de la soirée ? Là est toute la question.

Nos copains de la Baie sont passés par toutes les émotions ce soir entre les rumeurs de trade avec Boston notamment et un garçon comme Marcus Smart, et puis bien sûr la blessure de Klay Thompson, à qui on souhaite évidemment un bon rétablissement si c’est confirmé… Comment aborder la Draft dans ces conditions ? Fallait-il imaginer un mec comme LaMelo Ball débarquer pour remplacer numériquement le second Splash Bro ? Il n’en sera finalement rien, bienvenue James Wiseman. Stephen Curry avait annoncé la couleur, il voulait de la taille dans la raquette et ses dirigeants l’ont entendu. C’est un beau bestiau qui débarque en Californie : 2m16, 110 kilos de muscles, un mec qui a le physique et les jambes pour enchaîner les transitions dans une équipe qui a l’habitude de jouer vite. JW, c’est aussi un aspirateur à rebond et une vraie capacité à protéger le cercle. Pour le profil complet, on vous renvoie vers la chaîne YouTube avec une analyse complète. Le garçon a du talent, son ancien coach Penny Hardaway le comparait à Chris Bosh y’a pas longtemps et si c’est le cas, les Dubs ne pourront que se frotter les mains devant une telle pépite. Si le mental suit, on pourrait assister à une vraie bonne surprise, dans le cas contraire, on pourrait finir sur une version 2.0 d’Hassan Whiteside et pour un second pick, ce sera peut-être cher payé mais l’essentiel est ailleurs : il fallait verrouiller la raquette, voilà qui est fait. Le choix des Warriors a été annoncé dans à peu près toutes les teams du monde et pour le moment, il reste dans la Baie. On va suivre attentivement la suite des événements car la Draft est pleine de surprise et Bob Myers est tout à fait capable de nous sortir une surprises pour viser encore plus haut. Wait and see donc.

James Wiseman est officiellement un Dub et les fans ont de quoi se réjouir s’il est aussi bon qu’annoncé. On va surveiller de près son association avec Draymond Green mais pouvoir débarquer au sein d’un tel effectif ne pourra que lui servir pour la suite de sa carrière.

🚨 NBA DRAFT 2020 – PICK 2 🚨 🔥 Les Warriors sélectionnent James Wiseman ! 🔥 pic.twitter.com/3tgEuSOnBd — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 19, 2020