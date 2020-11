Killian Tillie aura bien sa chance en NBA : snobé à la Draft mais pas par les Grizzlies, parce que Killian est un prénom à la mode

Une fois les 60 noms appelés à la barre virtuelle de la Draft par Adam Silver et son compère Mark Tatum, deux sentiments se sont très vite emparés de nous : 1) vite, un café bien serré et 2) mais où est Killian Tillie. Snobé durant cette Draft, Killian a néanmoins eu le bonheur par la suite de voir que le Woj lui aussi reprenait du service après un petit caf. Par ici le two-way contract à Memphis, et c’est un moindre mal.

L’ancien joueur Senior de Gonzaga aura donc bien sa chance, et tant pis si ce n’est pas via la Draft mais plutôt par un chemin un plus obscur. En effet, les GM ont préféré à Kiki des futurs Hall Of Famer comme Yam Madar, C.J. Elleby ou Justinian Jessup, pourquoi pas hein, et c’est jusqu’au bout de la nuit que le dernier Tillie de la bande a du espérer voir son nom appeler par Mark Tatum. On aurait voulu assister nous aussi à des scènes de liesse mêlant Killian, Laurent, Kim et Kevin Tillie devant leur écran, mais malheureusement ça n’arrivera pas. Mais pas le temps de niaiser comme on disait en 2017 puisque l’une des premières notifs post-Draft du Woj sera pour lui un vrai soulagement :

French F Killian Tillie of Gonzaga is signing a two-way deal with the Memphis Grizzlies, his agent Andy Shiffman of @PrioritySports tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 19, 2020

Direction Memphis donc, pas pour se la raconter mais plutôt pour entamer un parcours du combattant que l’on sait difficile, entre l’espoir de se faire une place chez les grands et la réalité qui ressemble plus souvent à des séjours relous en G League ou des sittings trop longs sur le banc. En tout cas, Killian rejoint un projet grandissant, bâti autour des jeunes et au sein d’une franchise qui a toujours apprécié les soldats. La suite ? Training camp en accéléré, pré-saison accélérée, et très vite on sera donc fixé sur l’intérêt réel porté par les Oursons à l’égard de l’intérieur français.

Si Killian Tillie veut plaire, il faudra donc le faire vite. Un orteil et demi dans le game c’est déjà ça, maintenant on inspire bien fort et on saute à pieds joints dans la fourmilière ?