Klay Thompson potentiellement victime d’un gros bobo au tendon d’Achille : examen à venir, mais ça ne sent pas bon du tout

C’est la très mauvaise nouvelle de cette soirée Draft. Alors que des gamins réalisent leur rêve en intégrant la NBA, Klay Thomson vit potentiellement un cauchemar. Touché en bas de la jambe droite mercredi, le Splash Bro pourrait être victime d’une blessure très sérieuse au tendon d’Achille…

On aurait aimé revenir avec de meilleures nouvelles. Dès l’annonce de la blessure de Klay, l’inquiétude avait pris le dessus mais on espérait tout de même une MAJ rassurante, le degré de sévérité de la blessure restant à déterminer. Sauf que Chris Haynes de Yahoo Sports a plutôt renforcé nos craintes initiales. Car l’insider parle d’une blessure significative au tendon d’Achille. Alors forcément, difficile de ne pas imaginer une rupture, même s’il va falloir attendre les résultats de l’IRM prévue jeudi à Los Angeles pour avoir un vrai diagnostic. On a envie de croire au miracle mais ça ne sent pas bon du tout. D’après Ramona Shelburne d’ESPN, Klay aurait ressenti une douleur autour du mollet après une réception. À noter également qu’on est sur la jambe droite de Thompson, tandis que sa blessure au genou lors des Finales NBA 2019 était sur sa jambe gauche. En tout cas, si tout cela est confirmé, ça sera évidemment un très gros coup dur pour le Splash Brother, qui a connu une longue rééducation depuis sa rupture d’un ligament croisé au cours du Game 6 face aux Raptors. Il était chaud pour refouler les parquets, il voulait aider les Warriors à retrouver les sommets, on a désormais l’impression que c’est plutôt l’infirmerie qu’il va retrouver pour un long moment et ça, c’est juste terrible. Non seulement Klay Thompson fait partie des meilleurs two-way players de la NBA, mais le voir cramer de la ficelle, ça nous manque énormément.

Celui qui était l’un des joueurs les plus durables de la Ligue sur ses huit campagnes NBA pourrait donc connaître deux saisons blanches consécutives dans le pire des cas. Et les espoirs de titre des Warriors vont s’envoler avec. La bande à Steve Kerr devait faire son retour en force en 2020-21, avec un Stephen Curry au taquet, un Klay au taquet, un Draymond Green rechargé, sans oublier ce deuxième choix de Draft qui se traduit pour l’instant par la sélection de James Wiseman. Sans Klay, ce n’est évidemment pas le même délire, non seulement sur la saison à venir mais aussi sur les prochaines. Bref, ça craint tout ça et on ne peut que souhaiter bon courage à Thompson dans cette nouvelle épreuve difficile.

Quand est-ce qu’on reverra Klay Thompson sur un terrain de basket ? Personne ne peut répondre à cette question aujourd’hui, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Le genre de nouvelle qui fout le cafard en pleine soirée Draft.

Yahoo Sources: The fear is Golden State Warriors star Klay Thompson has suffered a significant Achilles injury. An MRI scheduled for tomorrow morning. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) November 19, 2020