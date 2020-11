Officiel : Cole Anthony sélectionné en 15 par le Magic, nous fera-t-il danser comme Spike Lee ?

D.J Augustin free agent, on pouvait s’attendre à voir le Magic piocher un des nombreux point guards de la cuvée 2020 et ils ne nous ont pas fait mentir. Bienvenue à Cole Anthony, la pépite de North Carolina. Attention au steal s’il valide la hype qui l’accompagnait à son arrivée à la fac.

Il y a un an, on parlait encore de Cole Anthony parmi les top picks de cette draft 2020. Ça, c’était avant une année universitaire irrégulière où son équipe n’a pas brillé et où il a dû tout faire voire trop en faire. Des pourcentages à la baisse, une incapacité à mener son équipe vers les sommets et voilà le fils de Greg Anthony descendre dans les mock drafts vers les places 20-25. Il aura finalement été choppé en 15 par le Magic et on se demande s’il s’agira d’un potentiel steal ou non. Le garçon a une vraie capacité à créer son propre shoot, il peut aussi gérer le jeu, il va apporter du fire power à une équipe d’Orlando qui en manque cruellement. Comment envisager son avenir ? Est-ce qu’il va pencher vers du Jamal Murray, du Lou Williams ou encore un Austin Rivers 2.0 ? Impossible à dire à l’heure actuelle surtout qu’il était bien seul dans son équipe de North Carolina cette année. Même son coach disait que c’était sa pire équipe depuis des années… Il ne faudra sans doute pas le juger trop vite et on aura peut-être une bonne surprise d’ici quelques mois. Attention aux pertes de balles, attention à ne pas avoir trop souvent les œillères quand il s’agit d’attaquer mais il ne faut pas s’y tromper, un rookie sera peut-être une des forces de frappe de l’effectif du Magic en 2021. Il pourrait vite faire très chaud dans les défenses adverses.

Cole Anthony débarque à Disney et il pourrait s’agir d’une des bonnes affaires de cette cuvée 2020. La hype est réelle autour du meneur de poche et on espère qu’il nous fera danser autant que Spike Lee (voir ci-dessous). Il y a un potentiel de rookie de l’année et les floridiens l’ont bien compris. Il semble déjà comme cul et chemise avec Mo Bamba.

@TheRealMoBamba you finna pick me up from the airport bro? — Cole Anthony (@The_ColeAnthony) November 19, 2020