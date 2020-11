Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, rien ne se passe comme prévu et c’est tant mieux ! La soirée est tout simplement imprévisible tant les franchises surprennent, au grand dam de Deni Avdija tombé à la neuvième place de cette Draft. Rien de bien méchant, sauf si le basket était sa priorité.

Quand un joueur dit ne pas accorder d’importance à la franchise qu’il va rejoindre, cela sous-entend : « Tout le monde sauf les Wizards ». C’est donc un gros loupé pour Deni Avdija qui n’a finalement même pas craqué les portes du Top 5. Ainsi, l’ancien du Maccabi Tel Aviv prend la direction de la capitale, lui qui va arriver dans une franchise qui voudra retrouver les Playoffs derrière Bradley Beal et le retour de John Wall. Deni peut-il aider dans cet objectif en contribuant rapidement grâce notamment à ses qualités de playmaker ? L’avenir nous le dira. Sur l’exercice 2019-20, Avdija compte 9 points, 4,5 rebonds et 2 assists de moyenne toutes compétitions confondues. Une ligne statistique pas grandiose, mais prometteuse puisque le profil du jeunot tend à affirmer que sa progression s’inscrit dans la durée. Ceci étant, il reste l’un des gros points d’interrogation de cette cuvée, de par notamment son aptitude à s’adapter au jeu ricain. On vous laisse avec un petit jubilé de ses prouesses, et on se retrouve dans un an pour savoir si Chicago a manqué un crack.

Beaucoup le voyaient plus haut, il n’en est rien. Deni Avdija entre donc dans le club des joueurs à surveiller, histoire de faire le bilan dans quelque temps et de savoir si le Doncic de Wish valait la peine d’être top 5. Une chose est sûre : ça va faire un peu d’ordre dans le bordel de la capitale.