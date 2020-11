Officiel : Onyeka Okongwu sélectionné en 6 par les Hawks, Onyeka quitte l’université pour rejoindre une classe de CP

Les surprises continuent ! Après les choix 4 et 5 qui ont détruit la majorité des mock drafts des spécialistes, les Hawks y vont de leur petit pied de nez, en sélectionnant le pivot Onyeka Okongwu en sixième position.

On l’attendait pas vraiment du côté d’Atlanta mais les amis de Géorgie ont décidé de prendre tout le monde à contre-pied. Avec le sixième choix, les Hawks ont donc sélectionné Onyeka Okongwu. Avec un profil de pivot mobile, protecteur de cercle, athlétique, bon finisseur, et comparé souvent à un Bam Adebayo, le jeune prospect d’USC avait une jolie cote dans la cuvée 2020 et atterrit finalement dans une équipe de bambins pleine de promesses. 2m06, 2m15 d’envergure et une jolie ligne de stats pendant la saison NCAA : 16,2 points, 8,2 rebonds, 2,7 blocks. Pas de doute, Onyeka semble prêt pour la Grande Ligue et pourrait vraiment apparaître comme l’un des jolis coup de cette année, et c’est avec les Rapaces qu’il aura l’occasion de s’exprimer. Malgré une blessure au pied annoncée quelques heures avant la cérémonie pour le grand gaillard de 19 ans qui aurait pu le faire chuter plus bas, les Hawks misent donc sur l’ancien des Trojans et solidifient leur raquette, qui va commencer à être bien chargée : John Collins, Clint Capela et donc Okongwu au rapport, qui osera rentrer dans la peinture d’Atlanta ? Avec du Trae Young, Cam Reddish, ou De’Andre Hunter autour de tout ça, on commence à avoir une petite équipe de jeunes bien sérieuse en Géorgie pour aller chercher les Playoffs. À voir quel temps de jeu Lloyd Pierce donnera à double O.

Welcome Onyeka ! Le pivot athlétique d’USC débarque donc pour protéger le cercle des Hawks. On souhaite bon courage aux petits meneurs de la Ligue qui vont manger des contres de la part d’Onyeka la saison prochaine.