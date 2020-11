Officiel : Obi Toppin sélectionné en 8 par les Knicks, un poste 4 qui score et ne défend pas, comme un air de déjà vu

On l’attendait plutôt vers Cleveland mais finalement Obi Toppin file vers les Knicks ! Natif de Big Apple, l’ancien de Dayton va pouvoir s’amuser devant la famille et les copains. Pas sûr que son arrivée soit une bonne nouvelle pour Julius Randle…

On pensait qu’il allait faire doublon avec Kevin Love du côté des Cavs mais c’est finalement l’ami Julius Randle qui va commencer à trembler en voyant débarquer Obi Toppin au Madison Square Garden. Vrai 4 moderne, capable à la fois de shooter de loin avec régularité mais aussi d’attaquer le cercle, il risque de faire rapidement du bruit, surtout dans les Top 10. On l’attend sur pick and roll à la façon d’un Amar’e Stoudemire, il va suivre à peu près toutes les transitions pour finir avec du bon tomar ou du windmill et les fans auront du spectacle à se mettre sous la dent. À l’inverse du titulaire du poste, on parle là d’un vrai joueur d’équipe, un mec qui peut même offrir du caviar. Il y a du QI et même s’il a déjà 22 piges, la marge de progression reste intrigante. Le gros point noir c’est que sa défense n’est pas meilleure que celle de Julius Randle et ça pourrait lui jouer des tours. Il manque sans doute de puissance pour prendre les 4 les plus athlétiques et il n’est pas connu pour bien défendre au large donc à voir comment il s’adaptera. Sa venue signifie-t-elle que les jours de l’ancien Pelican sont comptés ? On va zyeuté tout ça avec attention mais Leon Rose s’est au moins assuré un prospect très talentueux et spectaculaire. De quoi mettre un peu de baume au cœur des fans ? Pour les amoureux du maillot bleu et orange, venez mater le profil complet de votre nouveau joueur ici.

Originaire de Brooklyn, Obi Toppin retourne à New York et ça peut finir en bonne pioche. On l’attendait en 5, il finit en 8, on verra s’il donnera des regrets aux équipes qui pouvaient le prendre avant. En attaque, il a tout pour nous faire kiffer mais il faudra aussi taffer la défense pour donner tort à ceux qui le voient déjà comme une brèche ouverte dans la forteresse du Garden (lol).