Officiel : Jalen Smith sélectionné en 10 par les Suns, le pick chelou de la cuvée est bien là, fidèle à Phoenix

Quoi de mieux pour clore le Top 10 de la Draft 2020 que de voir les Suns on the clock ? L’attente était grande, le résultat est au niveau : Phoenix sélectionne Jalen Smith avec son dixième choix.

Les neuf premiers picks c’était bien sympa, on a vu des pleurs, des sourires et des câlins en famille, mais on sait bien que tout le monde (ou pas) attendait une seule chose : le choix des Suns en dixième position. Après le fameux pick Cam Johnson lors de la Draft 2019, on imaginait bien que les copains d’Arizona n’allaient pas nous décevoir une nouvelle fois, et nous sortir du chapeau un joueur que l’on attendait pas du tout en dixième. Vous en rêviez, ils l’ont fait : en dixième position, les Suns sélectionnent Jalen Smith. Attendu bien plus bas dans beaucoup de mock drafts, le prospect du Maryland vient finalement fermer la porte du Top 10. Et pourtant, sur le papier, on peut comprendre pourquoi celui qui est à une lettre près le fils de l’acteur de « Je suis une légende » plaît à Phoenix. 2,08m, 102 kilos et une saison sophomore à 15,5 points, 10,5 rebonds et 2,4 contres avec les Terrapins, à plus de 36% de réussite à 3-points. Comparé à un Serge Ibaka en tant que grand capable d’être adroit de loin, bon défenseur, c’est un pivot plutôt solide qui arrivera pour doubler Deandre Ayton et apporter du costaud dans la rotation des Suns. Possédant une bonne éthique de travail et une marge de progression, Smith a un profil qui n’apparaît pas comme le plus utile au roster de Monty Williams pour le moment mais qui pourra peut-être vite justifier le coup de cœur inattendu de la franchise. En plus de ça, s’il faut aller chercher des anneaux au fond d’une piscine – on sait jamais – pas de problème pour Jalen puisqu’il a déjà des lunettes de plongée sur le nez.

Jalen Smith arrive donc à Phoenix en dixième position alors qu’il était attendu plus en deuxième partie de premier tour. Un scénario habituel pour les Suns, et un Jalen qui aura donc tout à prouver pour s’imposer comme le steal de cette cuvée 2020.