Le planning de la Draft 2021 est tombé : Lottery, Draft Combine, tous à vos calendriers

Alors que la saison NBA bat son plein, on commence déjà à se projeter sur l’après-saison pour gérer l’organisation de l’année prochaine. Premier pas de fait avec la programmation de la Draft 2021 et des événements qui la précèdent.

C’est un des évènements phares de la saison avec la Free Agency : la Draft NBA. La grande messe annuelle qui devrait permettre à des talents comme Cade Cunningham, Evan Mobley ou Jalen Suggs de venir s’éclater dans la Ligue a enfin une date. On parie que Detroit, Orlando, Houston et Minnesota ont déjà entouré, encadré, en rouge vif, sur le calendrier. C’est Shams Charania de The Athletic qui nous en dit plus sur l’événement préféré des rookies.

The 2021 NBA Draft will be on July 29, sources tell @TheAthletic @Stadium. NBA Draft Lottery will be on June 22. Draft Combine scheduled for June 21-27. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 29, 2021

Chronologiquement parlant, cela démarrera donc le 22 juin par un petit loto qui permettra de connaître l’équipe détentrice du first pick. Toujours le même système de boules selon le bilan de la franchise, les pires ayant plus de chance d’obtenir le précieux sésame. Typiquement le genre de roulette qui peut décider de l’avenir d’une franchise sur les dix-quinze prochaines années. Aucune pression. Pour une équipe comme Minnesota par exemple, cette date est capitale car une sélection au-delà du top 3 enverrait le tour de draft à Golden State. En parallèle de la Lottery, il y aura le Draft Combine, du 21 au 27 juin, qui permettra de réaliser des tests physiques et aussi de placer quelques entretiens, histoire de voir l’état d’esprit des uns et des autres. Après un mois de spéculations et de rumeurs, on arrivera finalement à la Draft 2021, prévue le 29 juillet. Aucune information n’a été communiquée par contre sur le début de la Free Agency et il sera intéressant de voir si la NBA opte pour une date proche de la Draft (par exemple le 1 Août) ou si elle laissera un peu plus de temps aux équipes. On rappelle aussi que tous ces événements seront à cheval avec le quotidien de la NBA et par exemple, la Lottery aura lieu pendant les Finales de Conférence. La Draft, quant à elle, aura lieu une semaine après un potentiel Game 7 des Finals et en même temps que les JO. C’est pas demain que les GM partiront en vacances.

Les dates de la prochaine Draft 2021 sont tombées et on imagine que certaines équipes ont déjà hâte d’y être. Cade Cunningham sait désormais le jour et l’heure où il serrera la main d’Adam Silver. Reste à connaître la couleur de la casquette.

Source texte : The Athletic