Jeff Teague rejoint les Bucks : sympa la destination, merci Mike Budenholzer pour le piston

Libéré par le Magic après le trade d’Evan Fournier, Jeff Teague était agent libre depuis quelques jours. Cela aura été de courte durée puisque les Bucks l’ont signé cette nuit. Une belle destination d’un point de vue sportif vers une franchise qui tient enfin son meneur remplaçant.

C’est la dernière Woj Bomb en date, Jeff Teague rejoint Milwaukee. Les Bucks attendaient les bonnes opportunités chez les agents libres pour signer un meneur d’expérience, capable de prendre la gonfle et d’organiser le jeu en l’absence des titulaires. Si au départ, les choses se précisaient pour une arrivée d’Austin Rivers, les Verts ont finalement jeté leur dévolu sur le All-Star 2015. Ce dernier connaitra alors la cinquième équipe de sa carrière (on ne compte pas le Magic), avec laquelle il est désormais engagé jusqu’à la fin de la saison.

Teague reunites with coach Mike Budenholzer. They had great success together with Atlanta. Teague cleared waivers today after Boston traded him to Orlando at Thursday's deadline. https://t.co/eVwFQKyfHY — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 29, 2021

A Milwaukee, Teague retrouvera son entraîneur fétiche en la personne de Mike Budenholzer. Les deux hommes s’étaient côtoyés à Atlanta où ils avaient écrit les plus belles pages de l’histoire contemporaine de la franchise, avec des joueurs tels que Paul Millsap, Al Horford ou encore Kyle Korver. C’était également la période phare du joueur qui, à cette époque, s’était révélé comme un meneur All-Star. Désormais, c’est un vétéran qui en a encore suffisamment sous la semelle pour assurer un rôle en sortie de banc, même pour une équipe visant le titre. Chez les Bucks, il apportera son expérience en relais de Jrue Holiday et il aura de vraies minutes pour se montrer. Cela permettra aussi au joueur de retrouver de l’ambition pour sa fin de carrière. Depuis son départ d’Atlanta en 2017, il n’a jamais pu montrer une vraie régularité comme ce fut le cas en Géorgie. Les projets dans lesquels il était impliqué n’ont jamais abouti et ses performances ont connu un fort déclin. Ce challenge sur le court terme des Bucks pourrait être la bonne solution pour le relancer et lui permettre de pratiquer un meilleur basket, quand bien même il aura un rôle secondaire. A 32 ans et après 12 ans de carrière, c’est peut-être le plan parfait pour rester dans le coup et être performant dans une équipe de haut niveau.

Après une expérience timorée du côté de Boston et un cut de la part du Magic, la carrière de Jeff Teague reprend un coup de boost grâce à cette signature chez les Bucks. Un projet ambitieux et concret avec un coach qu’il connait et qu’il apprécie, rien de mieux pour lui après une période assez instable où il aura joué dans 3 franchises sur les 2 dernières années.

Source texte : ESPN