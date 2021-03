Evan Fournier a fait ses grands débuts avec les Celtics : le flow était bien présent, mais vivement le deuxième match quand même

La fanbase française l’attendait et c’est donc cette nuit que l’histoire entre Evan Fournier et les Celtics a débuté, une story censée avoir lieu à la base à OKC sans que le Français ne puisse faire le déplacement. Pour des présentations réussies on repassera (malgré les applaudissements nourris pour le retour du public au TD Garden) mais l’essentiel est ailleurs, à l’ouverture d’un livre qui, si l’on n’en connait pas encore la longueur, sera on l’espère plein de belles péripéties.

2h du matin environ, heure française, et une bonne partie de la communauté NBA France était rassemblée, au garde à vous, pour vivre en direct les grands débuts du futur maire de Charenton avec les Celtics. Le flow est présent, le 94 sur le dos pour représenter la street, et des Pelicans coriaces à mater malgré l’absence de Jaylen Brown côté Boston. Les premières foulées sont rassurantes même si Vavane se cherche fort logiquement, même si Vavane cherche peut-être même Nikola Vucevic dans la raquette mais sans le trouver, les décalages derrière les écrans sont intéressants et on sent que Fournier va se régaler en partenariat avec Bébert Williams notamment. Entrée à 6,38 dès le premier quart donc, un premier three loupé sur sa première possession, puis une pénétration finition main gauche qui fait gamelle mais l’idée est là,Vavane peut la peut la placer quand il veut en fin d’horloge – plutôt que de laisser Kemba pull-up et casser l’arceau – et ça va clairement aider Boston. Puis… deux nouvelles ogives balancées, ça fait 0/4 mais faut bien se chauffer comme dirait l’autre. Un shoot raté plus tard retour sur le banc pour souffler un peu mais pas longtemps, preuve aussi que Brad Stevens a envie de mettre son nouveau sniper dans le rythme, même si, diantre, ce foutu ballon ne veut toujours pas rentrer.

Evan Fournier Celtics debut: 33 MINS

0 PTS

0-10 FG

0-5 3P That’s the most scoreless minutes by a Celtic with 10+ attempts since the three-point era (1980). pic.twitter.com/vPZmZXADDJ — StatMuse (@statmuse) March 30, 2021

En deuxième mi-temps on insiste, on note quand même un contre sur Zion Williamson à inscrire sur le CV, mais si Evan a hérité cette nuit du troisième plus gros temps de jeu de son équipe et si les C’s poseront un 13-0 dans les chicots des Pels en fin de match, c’est finalement une défaite et un sale 0/10 au tir qui viendront accompagner cette première, une première « record » comme le mentionne le tweet ci-dessus, mais surtout une première qui nous donne très vite envie… d’être déjà au second match.

Une défaite et un gros zéro pointé au tir, on a connu mieux comme première fois. On se donne donc rendez-vous demain soir face aux Mavs pour un autre genre de première : son premier tir rentré avec Boston. La suite de la suite ? Six matchs à domicile pour les C’s, six matchs dont au moins cinq à prendre (Rockets, Mavs, Hornets, Knicks et Wolves) et un petit Sixers calé dans le lot. Luka Doncic donc, puis par la suite Damian Lillard, Jamal Murray, Stephen Curry, Zach LaVine ou Devin Booker à jouer dans les yeux, moralité… ce match est déjà derrière parce qu’il y a du boulot. Allez, on y croit.