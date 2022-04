Duel de cadors cette nuit dans la Conférence Est avec Chicago qui recevait Boston au United Center. Les uns voulaient sécuriser la seconde place, les autres espéraient se rassurer un peu avant le début des Playoffs. Qui a assuré ? La réponse juste en-dessous.

Pour la boxscore de ce match, merci de suivre le lien magique.

Elle a beau avoir perdu l’un de ses piliers avec Robert Williams, la maison Celtics semble toujours aussi solide et résistante. Le déplacement à Chicago pouvait être un sacré traquenard pour Ime Udoka et les siens mais les leprechauns ont sorti une nouvelle masterclass pour renvoyer les taureaux dans l’enclos. Porté par une défense de fer et un collectif appliqué, Boston n’a pas laissé le moindre espoir à son adversaire du soir. En feu depuis deux mois, Jayson Tatum a même pu s’offrir un soir sans au tir, laissant le duo Jaylen Brown – Al Horford prendre le lead offensivement dans une victoire qui aura été validée en… trois quart-temps. Parfait pour préserver un peu les jambes avant un duel apocalyptique dès demain contre Milwaukee. Une rencontre capitale pour aller chercher la deuxième place et valider l’avantage du terrain jusqu’au second tour, là où les deux équipes pourraient se recroiser d’ici quelques semaines.

Côté Chicago, on ne se rassure pas du tout avec ce nouveau revers. Encore un cador qui sort les muscles contre les Bulls (le bilan contre les équipes du Top 3 ne s’arrange pas), encore une défaite bien salée dans les gencives. En 24h, Windy City vient quand même de prendre, à domicile rappelons-le, un écart cumulé de 47 points face à deux équipes qu’elle pourrait retrouver en postseason dans une semaine ! Bien parti pour finir à la sixième place, Chicago affronterait donc le troisième de sa Conférence, qui est actuellement Milwaukee. Une victoire des Bucks demain pourrait, selon le résultat de Philly, remettre Boston sur la troisième marche. Dans un cas comme dans l’autre, ça s’annonce comme une mauvaise nouvelle pour les joueurs de Billy Donovan. Oui, Alex Caruso n’était pas là ce soir. Oui, Lonzo Ball ratera sans doute la fin de saison. Mais plus que les blessures, cette équipe semble surtout cassée dans la tête et il ne lui reste plus que deux matchs pour récupérer quelques certitudes, ou ne serait-ce qu’un peu d’espoir, avant d’attaquer les gros duels en Playoffs.

Les Celtics ont passé avec succès le test Bulls cette nuit. Victoire avec autorité dans l’Illinois, de bon augure avant un choc au sommet face à Giannis Antetokounmpo et sa bande. Une rencontre digne d’une finale de Conférence Est.