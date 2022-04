Alors que les Bulls viennent de valider leur ticket pour les Playoffs pour la première fois depuis 2017, y’a de grandes chances que ces derniers se jouent sans Lonzo Ball. Le meneur de Chicago est toujours à l’infirmerie à cause de son bobo au genou et ne semble pas prêt d’en sortir.

C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui est venu annoncer la mauvaise nouvelle quelques heures avant la qualification des Taureaux pour les Playoffs. Selon le roi de la breaking, il ne faut pas s’attendre à voir Lonzo refouler les parquets cette année, peu importe le parcours des Bulls en postseason. La cause ? Une nouvelle rechute dans sa rééducation, lui qui – on le rappelle – a été opéré du genou gauche fin janvier suite à une petite déchirure au niveau du ménisque. On dit une « nouvelle » car comme l’indique ESPN, les Bulls avaient déjà décidé de décaler la prochaine phase de sa rééducation il y a une semaine, l’état de son genou ne lui permettant pas de passer à la vitesse supérieure. On n’est pas médecin et peu de détails ont été dévoilés sur la nature véritable de ses soucis mais sachez que Lonzo possède toujours des douleurs au niveau de son genou, ce qui est assez inquiétant quand on sait que la timeline de base concernant son absence était de six à huit semaines. Là, ça fait déjà plus de deux mois qu’il est passé sur le billard et il n’a toujours pas eu l’occasion de passer à la phase plus active de sa rééducation. Vous l’avez compris, cette dernière ne se passe pas vraiment comme prévu et il est donc difficile aujourd’hui d’imaginer Ball revenir dans le grand bain des Playoffs. Woj indique cependant qu’aucune décision officielle n’a été prise pour l’instant. Les dirigeants des Bulls et l’agent de Lonzo vont se rencontrer dans les jours à venir pour faire le point et voir quelle est la marche à suivre. Mais si vous êtes fan de Chicago, on vous conseille de vous préparer psychologiquement à l’annonce de la fin de saison de Ball.

Si tout ça est bel et bien confirmé, ce sera un vrai coup dur pour Chicago. Juste pour info, depuis l’absence de Zo mi-janvier, les Bulls affichent un bilan négatif de 18 victoires – 20 défaites alors qu’ils étaient premiers de l’Est à 27-13 au moment de sa blessure. On ne dit pas que son bobo au genou est la seule raison de la chute des Taureaux ou qu’il est le MVP de Chicago, mais l’importance du bonhomme dans le succès de Chi-Town cette année est indiscutable. Ball fut l’une des principales raisons des belles performances défensives des Bulls en début de saison, lui qui a foutu un joli bordel au sein des backcourts adverses avec son acolyte Alex Caruso. On parle également d’un joueur qui peut booster le jeu en transition de Chicago et débloquer des situations offensives à travers son QI basket et les caviars qu’il peut distribuer. Vous ajoutez à ça un profil qui correspond plutôt bien au duo DeMar DeRozan – Zach LaVine grâce à ses qualités de shooteur (42,3% du parking cette année, record en carrière), sa capacité à ne pas dominer la gonfle ainsi que sa polyvalence (13 points, 5,4 rebonds et 5 passes de moyenne cette saison), et vous obtenez une pièce importante du dispositif de Billy Donovan. Alors même si on adore ce que propose le rookie Ayo Dosunmu, même si le retour de Caruso a fait du bien, même si Coby White a eu ses moments, difficile de combler l’absence d’un mec comme Lonzo.

Avec le forfait probable de Ball mais aussi un Zach LaVine pas vraiment à 100% à cause de ses propres soucis au genou, le retour des Bulls en Playoffs pourrait être de courte durée. Mais Chicago ne va évidemment rien forcer, Lonzo ayant été recruté pour 80 millions de dollars sur quatre ans lors de l’intersaison 2021. On espère juste qu’il reviendra à 100% de ses capacités à un moment donné.

