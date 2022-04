Allez, café – le replay : Rookie de l’Année, pour qui voter ?

Avec la fin de saison régulière qui approche à grands pas, les rendez-vous s’enchaînent sur Allez, café et hier soir, on a voulu discuter d’un sujet qui pèse pas mal en ce moment : la course au titre de Rookie de l’Année.

Plutôt Evan Mobley ? Plutôt Scottie Barnes ? Voire même Cade Cunningham ? La course au Rookie de l’Année semble plus incertaine que jamais à quelques jours de la fin de la régulière. Pendant longtemps, Mobley semblait tenir la barre mais Barnes cartonne avec les Raptors depuis le All-Star Break tandis qu’Evan voit actuellement les Cavs enchaîner les défaites depuis l’infirmerie. Le second a donc rattrapé une partie de son retard sur le premier, voire même tout son retard pour certains. Pendant ce temps-là, Cunningham est monté en puissance très sérieusement sous les couleurs des Pistons, et il ne peut donc pas être ignoré. Même Jalen Green, qui a connu des hauts et des bas à Houston pour ses débuts chez les grands, est en train de réaliser de grosses dingueries. Bref, fallait qu’on en parle, tout en faisant un retour sur les dernières actus et en passant par le traditionnel quiz de la maison.

On fait la bise à tous ceux qui nous ont tenu compagnie à minuit et pour ceux qui étaient absents, on vous dit à très vite pour un nouveau Allez, café !