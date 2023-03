Allez café – le replay : Les Mavs sont-ils foutus cette saison ?

Petit Allez, café protocolaire au programme de ce lundi soir avec beaucoup de choses à raconter sur la balle orange et la NBA. Vous avez raté ça ? Allez, on vous file le replay de suite.

Dans le Allez, café de ce lundi soir ? On fait le point sur la semaine écoulée en NBA, avec les joueurs récompensés, la mauvaise passe des Mavs de Luka Doncic et Kyrie Irving, les Kings qui vont bientôt mettre fin à leur série loin des Playoffs et l’absence de Joel Embiid face aux Nuggets dans ce qui devait être le choc des MVP. On revient ensuite sur la blessure de Paul George, si les Clippers vont exploser cet été, avant un grand quiz !