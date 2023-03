Faciles vainqueurs des Bulls à la maison, les Clippers ont pu s’appuyer sur un Nicolas Batum des grands soirs. Le capitaine français a réalisé sa meilleure performance en attaque de la saison avec 24 points à 8/10 de loin !

Pour la feuille de match complète, c’est par ici.

Marcus Morris out, c’est Nicolas Batum qui a hérité d’une place dans le cinq de départ cette nuit chez les Clippers. Pour cette treizième titularisation de la saison (en 72 matchs), Batman a réussi à marquer des points, au propre comme au figuré. Meilleur marqueur du match, l’ailier a brillé dans son rôle de sniper, scorant l’intégralité de ses points depuis le parking ! Une adresse diabolique pour l’ancien du Mans (80% à 3-pts), qui a frôlé son record en carrière de loin (9 tirs primés) et a su se montrer important dans les moments clefs. Une première fois pour offrir une première échappée aux Clippers avant la pause et puis en fin de troisième quart-temps pour enfoncer le clou du cercueil des Bulls.

Batum tonight: 24 PTS

5 AST

8-10 3P Nothing but threes. pic.twitter.com/3SnSfgpRGT — StatMuse (@statmuse) March 28, 2023

Mais Batum n’était pas là que pour planter et on n’oublie pas non plus ses 5 passes, 3 rebonds, 2 interceptions, sans compter qu’il finit avec le meilleur +/- des siens (+22). Un match cinq étoiles du taulier de l’Équipe de France, qui rebattra peut-être les cartes dans l’esprit de Tyronn Lue. Il faut dire que Marcus Morris est loin de faire l’unanimité ces dernières semaines dans le cinq de départ. Glue guy par excellence, bon défenseur, capable d’apporter du spacing pour libérer Kawhi Leonard et Russell Westbrook, Batum fit très bien avec les starters. On en redemande.