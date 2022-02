Allez, café – le replay : on connaît les remplaçants du All-Star Game 2022 !

Les remplaçants du All-Star Game 2022 ont été annoncés et on voulait vivre ça tous ensemble. Dès que minuit a sonné, le carrosse est donc redevenu citrouille et la cafetière a commencé à chauffer fort. Vous avez raté le dernier allez café ? On vous balance le replay !

L’actu du moment, c’est le All-Star Game 2022 et la désignation des sept remplaçants pour chacune des deux conférences, les heureux élus qui seront répartis entre les teams LeBron et KD le 10 février prochain. Pour cette sélection qui fait (toujours) beaucoup parler, on a décidé de se retrouver avec une heure d’avance pour connaître un peu les avis des uns et des autres et faire monter la sauce avant le grand moment de vérité sur TNT. La réaction en direct au moment d’ouvrir l’enveloppe, le débrief après coup pour analyser un peu les choix évidents, les petits nouveaux de l’événement mais aussi ceux qui risquent de tirer la tronche en voyant qu’ils ne sont pas là, c’est cadeau. All-Star Game oblige, on a aussi maintenu le thème pour le quiz du soir et il fallait trouver les joueurs qui ont accroché l’étoile durant la dernière décennie (entre 2010 et 2019 donc). Spoiler, on espère que vous connaissez les anciennes « gloires » des Clippers.

Vous connaissez le mode d’emploi : on s’installe tranquille dans un bon fauteuil, on se prend à truc à grignoter, on monte le son, on donne son avis si on veut partager avec les copains et surtout on profite !