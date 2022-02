Darius Garland et Fred VanVleet sont All-Stars pour la 1ère fois : inconnus du bataillon NBA il y a 4 ans, étoilés en 2022, ça c’est une belle courbe de carrière !

Ils sont les petits nouveaux, les bleus, ceux qui arrivent avec des étoiles dans les yeux au All-Star Game car ils sont sur le point de rejoindre le clan des joueurs… étoilés. Ils sont deux cette saison à franchir ce nouveau palier parmi les remplaçants et on s’est dit que ça méritait bien un petit focus pour célébrer ça. Darius Garland et Fred VanVleet, nous voilà !

Comme chaque début d’année civile, c’est le débat qui anime toutes les fanbases : qui va aller au All-Star Game ? Si la majorité des billets sont déjà réservés par une élite qui squatte toujours le haut de l’affiche (LeBron, KD, Giannis etc..), il arrive très souvent que de petits nouveaux viennent participer à la fête. Certains sont la jeune relève de la NBA, d’autres ont mis un peu (voire beaucoup) plus de temps à atteindre ce fameux Graal mais tous auront le privilège de rejoindre le terrain lors du match phare de la mi-février. Ils étaient dix en 2020 à rejoindre le clan des All-Stars et cinq autres avaient également réussi leur coup en 2021. Pour cette édition 2022, on part sur deux phénomènes (plus Ja Morant qui est avec les titulaires) et ils sont allés chercher cette sélection avec des grosses perfs sur le terrain mais aussi avec des beaux résultats collectifs. Regardons un peu le C.V de nos chers lauréats remplaçants.

Honneur à notre hôte de Cleveland et on parle bien sûr de Darius Garland, All-Star validé et incontestable. Prenez donc une machine à remonter le temps pour nous dire ça en octobre 2021, on imagine déjà nos têtes. Pourtant, zéro scandale quant à ce choix tant Darius Garland illumine tout l’Ohio soir après soir, se présentant comme un candidat crédible pour le MIP. Il aurait même pu être accompagné de son fidèle Jarrett Allen mais le roc attendra gentiment le repêchage d’Adam Silver pour (peut-être) rejoindre son meneur au match des étoiles. On laisse les fans des Cavaliers en pleine célébration pour filer dans le grand nord et ses -20° très accueillants. Revenus dans le Top 8 à l’Est après une année particulièrement difficile à Tampa, les Raptors ont retrouvé le chemin de la victoire en même temps que la Scotiabank Arena. Ce retour en forme n’est pas l’œuvre d’un seul homme mais un capitaine semble quand même sortir du lot cette saison. Fred VanVleet, a.k.a le faux Hollandais le plus connu de la NBA, sort la meilleure saison de sa carrière et il a parfaitement repris la casquette laissée l’été dernier par Kyle Lowry au moment de son départ pour South Beach. Un choix tout à fait logique donc, même si son pote Pascal Siakam toquait également à la porte. On finit ce petit tour d’horizon avec une pensée pour LaMelo Ball, Miles Bridges, Dejounte Murray, Shai Gilgeous-Alexander ou encore Tyler Herro qui étaient également en lice pour choper cette première étoile mais qui n’ont pas réussi à passer le cut. Une dernière chance pour eux avec les forfaits de Kevin Durant et Draymond Green, sinon on ne perd pas espoir et on donne tout sur le terrain pour se rendre encore plus invitable l’an prochain !

Ils ont passé un cap cette année, ils se sont rendus indispensables, leurs équipes sont de retour sur le devant de la scène et ils en profitent donc pour intégrer le gratin des meilleurs joueurs de la Ligue. Adieu le canap’ et la télévision, c’est sur le terrain que Darius Garland et Fred VanVleet vivront ce All-Star Game 2022.