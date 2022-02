Les remplaçants du NBA All-Star Game 2022 – Conférence Est : première étoile pour Darius Garland et Fred VanVleet, LaMelo Ball oublié !

La planète NBA était suspendue à cette annonce depuis des jours et c’est désormais chose faite : les coachs ont voté et les remplaçants pour le NBA All-Star Game 2022 de Cleveland ont été révélés ! Dans la Conférence Est pas mal de certitudes confirmées mais également quelques petits nouveaux qui participeront à la fête pour la première fois. On fait le point sur tout ça, sortez le sel messieurs dames.

LES SEPT REMPLAÇANTS DE LA CONFÉRENCE EST

Guards : James Harden et Zach LaVine

Forwards : Jayson Tatum, Jimmy Butler et Khris Middleton

Wild-cards : Fred VanVleet et Darius Garland

Pour rappel, voici les titulaires de la Conférence Est élus par un panel de fans, journalistes , plombiers-chauffagistes et joueurs

Pour rappel, voici le choix de la rédaction pour les remplaçants de la Conférence Est

# On s’y attendait

Aucune surprise en ce qui concerne les messieurs James Harden et Zach LaVine qui vont chercher respectivement leur dixième et seconde sélection, et on note d’ailleurs que les Bulls auront donc un représentant de plus que les Nets le 20 février prochain à Cleveland si l’on omet volontairement l’absence de Kevin Durant pour blessure. Pas vraiment de surprise non plus à Boston avec la troisième invit’ en cinq saisons pour Jayson Tatum, souvent tancé pour son inconstance mais, à un moment donné, les stats et le talent ne mentent pas. Un Jay Brother qui pourrait même se retrouver titulaire puisque Kevin Durant est déjà out pour le match. Pour cela, il devra se débarrasser d’un gros client avec Jimmy Butler. Patron du Heat et encore impressionnant cette saison, Buckets rejoint lui aussi le groupe des remplaçants avec un sourire en coin en pensant à une possible place dans le cinq de départ.

# On avait un doute

Alerte, il y a des petits nouveaux ! Ils sont au nombre de deux et veuillez donc accueillir au pays des étoiles monsieur Darius Garland, qui représentera sa franchise à domicile et qui voit là une première belle récompense à la saison incroyable des Cavs, alors que Fred VanVleet n’a pas non plus volé sa place grâce à une première partie de saison plus que solide avec des Raptors qui reviennent fort dans la course aux places UEFA. Enfin, Khris Middleton récupère le dernier billet pour le All-Star Game 2022 et il valide une sélection qui se veut très portée sur les extérieurs (Les Big Men sont en PLS). Un trio gagnant qui condamne donc les candidatures de LaMelo Ball, Pascal Siakam, Jarrett Allen, Miles Bridges ou encore Tyler Herro, les principaux outsiders pour décrocher une étoile. Ces derniers peuvent malgré tout garder espoir puisqu’il faudra aussi combler l’absence de Kevin Durant et c’est Adam Silver qui aura une dernière invitation à délivrer. Le suspense reste entier et ça croise fort les doigts un peu partout, mais surtout en Caroline du Nord.

Des habitués, deux petits nouveaux, de la chair fraiche comme dirait Hannibal Lecter mais peu de surprises finalement avec uniquement des mecs fortement pressentis et plus si affinités. La suite ? C’est le 10 février avec la répartition au sein des teams LeBron et KD.