NBA All-Star Game 2021 : déceptions et surprises des sélections, faut qu’on en parle ! Apéro TrashTalk

On connait les 14 remplaçants qui iront à Atlanta le 7 mars prochain. En attendant de savoir qui remplacera Anthony Davis à l’Ouest, petit Apéro TrashTalk pour causer de la grosse annonce de la nuit dernière.

Qui a été snobé ? Qui vivra son premier All-Star Game dans des circonstances très particulière la semaine prochaine ? Il fallait évidement qu’on en parle sur les poufs, après avoir vécu cette belle soirée sponsorisée par le sel La Balaine sur la chaîne Twitch. Quelques heures ont passé et on a pu prendre un peu de recul sur les choix des coachs. Car à l’Est comme à l’Ouest, il a fallu faire des choix plus ou moins suivi par l’ensemble de la communauté basket dans le monde. L’absence de Domantas Sabonis fait un peu tâche alors que le fait de voir Chris Paul être appelé devant Devin Booker en chafouine certains. Toujours est-il que Joel Embiid pourra causer français avec notre Rudy Gobert national dans la raquette. Une deuxième sélection logique pour le pivot de l’équipe de France qui reste néanmoins à fêter. Derrière, il fallait aussi évoquer la présence de trois joueurs des Nets et du duo des Celtics, malgré des résultats actuellement compliqués pour Boston. Il ne fallait pas non plus oublier de féliciter Julius Randle, Zion et Zach LaVine pour leur première sélection.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Let’s go !