Allez, café : le replay du reveal des remplaçants pour le All-Star Game 2021 !

Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, TrashTalk a débarqué dans le Twitch game il y a quelques semaines. Et quoi de plus évident qu’une nouvelle émission Allez, café en live pour vivre l’annonce des remplaçants pour le All-Star Game 2021 en famille ? C’était hier soir aux alentours de 1 heure du matin et le replay se trouve juste en-dessous.

Si vous voulez prendre le café et discuter des matchs du soir en NBA, par ici !

C’était l’événement de cette soirée du mardi 23 février 2021. Après avoir dévoilé les titulaires pour le match des étoiles il y a quelques jours, la NBA s’attaquait aux remplaçants. Et comme d’habitude, ce sont les coachs qui se sont rendus dans les urnes pour désigner qui irait représenter la Conférence Est et la Conférence Ouest à Atlanta pour ce All-Star Game 2021 si particulier placé sous le signe du COVID… Mais pandémie ou pas, le match aura bel et bien lieu et les meilleurs joueurs de la saison tenaient à obtenir leur étoile de All-Star. Une parmi d’autres pour beaucoup, mais parfois aussi la toute première. Après avoir eu le temps de revenir sur les remplaçants de l’Est avec les spectateurs qui étaient présents en direct, Shams Charania ne nous a même pas laissé traiter l’Ouest que les résultats sont tombés. On bifurque donc sur la deuxième partie de l’émission pour parler de Jaylen Brown, Julius Randle, Zion Williamson ou encore Zach LaVine qui fêteront leur premier événement de la sort, mais aussi de Trae Young, Devin Booker et surtout Domantas Sabonis, inexplicablement absents de cette liste des All-Stars 2021.

Allez, on part sur un replay d’une grosse heure d’émission pour ceux qui veulent revivre ce moment fort dans les conditions du direct. Pour les autres, on se donne rendez-vous rapidement sur la chaîne Twitch de TrashTalk pour de nouveaux Allez, café improvisés avant les matchs.