Toutes les infos sur le All-Star Game NBA 2021 : une édition un peu spéciale qui ne nous empêchera pas de kiffer

Le 7 mars prochain, les meilleurs joueurs de la saison se donneront rendez-vous à Atlanta pour le 71è All-Star Game de l’histoire de la NBA. Un match particulier évidement marqué par le contexte sanitaire mais qui ne nous empêchera pas d’assister à du beau spectacle du côté de la State Farm Arena. Voici tout ce qu’il faut savoir, à moins de deux semaines de l’événement !

Chaque année, le match des étoiles est un rendez-vous incontournable pour les fans de NBA. Même si certaines stars comme LeBron James ou Giannis Antetokounmpo ont pesté contre l’organisation de ce match dans les conditions que l’on connait, Adam Silver ne pouvait guère faire autrement pour tenir son engagement auprès de ses différents sponsors. Alors quitte à jouer un All-Star Game, autant kiffer ce moment toujours spécial dans une saison. Pour cela, encore faut-il avoir été sélectionné pour y participer, ce qui n’est pas le cas de Domantas Sabonis ou Trae Young, qui ne pourra pas représenter les Hawks dans sa salle habituelle. L’absence du Lituanien a fait beaucoup de bruit alors qu’il réalise une saison incroyable avec les Pacers, tout de même classés quatrièmes à l’Est. Même chose pour Devin Booker que l’on espère quand même voir du côté de la State Farm Arena en remplacement d’Anthony Davis, sélectionné à l’Ouest mais blessé. Si la Grande Ligue les autorise, tous les snubs pourront peut-être se réunir dans une salle à part pour disputer leur propre All-Star Game loin des caméras de TNT et d’ESPN mais ça ne sera évidement pas pareil.

Assez de sel pour aujourd’hui, parlons plutôt de ceux qui seront bien de la partie, en commençant par les deux capitaines. Comme on pouvait s’y attendre, ce sont LeBron James et Kevin Durant qui ont reçu le plus de votes dans leur Conférence respective. Ils se retrouveront donc jeudi 4 mars à 2 heures (heure française) en antenne nationale pour constituer leurs équipes sans restriction géographique. L’occasion par exemple pour KD d’appeler Stephen Curry dans sa team pour reconstituer son duo à l’époque des Warriors s’il le souhaite. Ce sera évidement un choix de luxe pour les deux chefs d’équipe qui devront ainsi piocher parmi la liste suivante :

Guards : Stephen Curry, Luka Doncic, Bradley Beal et Kyrie Irving

Forwards : Kawhi Leonard, Nikola Jokic, Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo

Guards : James Harden, Jaylen Brown, Zach LaVine, Ben Simmons, Damian Lillard, Chris Paul et Donovan Mitchell

Forwards : Julius Randle, Jayson Tatum, Nikola Vucevic, Paul George, Rudy Gobert, Zion Williamson et Anthony Davis (blessé)

#TeamLeBron x #TeamDurant

Team Captains @KingJames and @KDTrey5 will select from the #NBAAllStar player pool in the NBA All-Star 2021 Draft Show!

Thursday, March 4 at 8:00 PM ET on TNT pic.twitter.com/Gjqhd01MdL

— NBA (@NBA) February 24, 2021