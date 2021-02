Giannis Antetokounmpo également opposé au All-Star Game : ça va être sympa ce match des étoiles avec tout le monde qui fait la gueule

L’organisation d’un All-Star Game en plein climat de pandémie, ça ne passe pas chez tout le monde. Après LeBron James, qui semble clairement furax par rapport à l’accord entre la NBA et l’union des joueurs (NBPA), c’est au tour du double MVP Giannis Antetokounmpo d’exprimer sa flemme. Et il n’est pas le seul à suivre le King…

Si le All-Star Game 2020 de Chicago fut mémorable avec notamment ce finish de ouf provoqué par la mise en place de l’Elam Ending, l’édition 2021 promet d’être bien pourrie et risque ainsi de nous rappeler les précédents matchs des étoiles synonymes de purges. Car nombreux sont les joueurs à ne pas vouloir venir à Atlanta le 7 mars prochain pour cette réunion entre stars. Déjà que le niveau d’intensité est souvent proche du néant pendant une bonne partie du match, si en plus les mecs ne veulent pas être là, autant prévoir une nuit de sommeil hein, même si on n’a pas du tout l’habitude. Hier, après le match entre les Cavaliers et les Bucks, Giannis Antetokounmpo s’est donc exprimé à son tour sur le sujet et ses mots vont dans le même sens que ceux de LeBron James quelques heures auparavant (via ESPN).

« Je pense que chaque joueur avait hâte d’arriver à ces cinq, sept jours [de pause, ndlr.]. On doit tous suivre le patron [LeBron James, ndlr.]. Le patron a dit qu’il n’avait aucune excitation et aucune énergie pour le All-Star Game, et c’est pareil pour moi. Je m’en fous vraiment du All-Star Game. On ne peut pas voir nos familles. […] Je veux voir ma famille, je veux voir mon petit frère en Espagne, je veux que mon frère puisse me voir. »

All-Star Game ou pas, la NBA n’autorise pas les joueurs à voyager à l’étranger donc pour l’Espagne, de toute façon, c’est mort Giannis. Comme LeBron, Antetokounmpo a annoncé qu’il fera acte de présence, mais faudra pas forcément compter sur lui pour activer le mode Greek Freak. Et comme l’indique ESPN, James Harden et Kawhi Leonard sont dans le même mood, le premier mettant en avant le manque de repos pour les joueurs tandis que le second a rappelé l’évidence, à savoir que les billets verts régnaient toujours en maître.

Donc pour résumer, on a le meilleur joueur de la planète et champion NBA en titre, le double MVP de la Ligue, le triple meilleur scoreur de la NBA et l’un des top players actuels qui se positionnent fermement contre l’événement. Vraiment pas top niveau image et cette petite révolte de joueurs à la voie portante risque de provoquer des craquements dans la relation entre la Ligue et les joueurs. Devoir se taper un All-Star Game sans fan et dans un climat de pandémie, tout ça au milieu d’une saison condensée, on peut comprendre que ça frustre certains mecs, surtout des gars qui pensent avant tout à la deuxième partie de saison et aux Playoffs. Mais il ne faut pas oublier que l’organisation de ce All-Star Game provient d’un accord entre la Ligue et l’union des joueurs. Dans le cadre du CBA, rien ne se fait sans négociation et sur le papier, les joueurs ont accepté la mise en place du match des étoiles. Alors bien sûr, cela ne veut pas dire que tout le monde est d’accord, la preuve, mais le président de la NBPA Chris Paul, la directrice Michele Roberts et les différents vice-présidents et représentants de franchise ont bien donné leur feu vert.

Le message est passé. Si certains joueurs comme Collin Sexton par exemple ont exprimé leur envie de participer à ce All-Star Game (en même temps ça serait une première pour lui), les plus grandes stars qui composent la NBA n’en veulent pas, du coup ça fait beaucoup de bruit. Et ça promet un match dans une ambiance tout sauf festive.

Source texte : ESPN