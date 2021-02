Le All-Star Game 2021 n’excite pas du tout LeBron James : genre pas du tout, genre PAS DU TOUT

La nouvelle a été officialisée hier, la NBA va bien organiser un All-Star Game dans un mois du côté d’Atlanta. Une nouvelle qui ne plaît pas à tout le monde et nombreux sont ceux qui rejettent l’initiative de la Ligue. Dans le lot ? Un certain LeBron James.

LeBron pas content. Alors qu’il prévoyait sans doute de se poser un peu avec un verre de vin à la main et un cigare en bouche lors du break de mi-saison du 5 au 10 mars prochain, le King va devoir se déplacer à la State Farm Arena d’Atlanta pour disputer le All-Star Game, que la Ligue a décidé d’organiser avec l’accord de l’union des joueurs le 7 mars. Et ça visiblement, ça le dérange beaucoup. Après la victoire easy des Lakers contre les Nuggets cette nuit, BronBron a effectivement exprimé sa frustration par rapport à la mise en place du match des étoiles (via ESPN).

« Je n’ai aucune énergie et aucune excitation par rapport au All-Star Game cette année. Je ne comprends même pas l’intérêt d’un All-Star Game. Mais c’est l’accord qu’ont trouvé la Ligue et l’union des joueurs. C’était une courte intersaison pour moi et mon équipe, 71 jours. À l’approche de la saison, on nous disait qu’il n’y aurait pas de All-Star Game afin d’avoir un petit break avec cinq jours en mars, du 5 au 10. C’était une opportunité pour moi, mes coéquipiers, et certains joueurs de la Ligue de se réajuster avant la deuxième partie de saison. Et puis ils décident de nous mettre un All-Star Game comme ça et de tout chambouler. C’est comme se prendre une gifle. »

Avec le Heat, les Lakers de LeBron ont eu la plus courte intersaison parmi toutes les équipes de la Ligue, et même l’intersaison la plus courte de l’histoire de la NBA et de tous les sports US confondus. S’il ressemble toujours à un cyborg malgré ses 36 ans, on peut comprendre son envie de souffler un peu pour bien se préparer en vue de la deuxième partie du calendrier, qui devrait être annoncé dans les semaines à venir. Mais outre la question de la fatigue et du rythme, c’est aussi le fait de réunir les meilleurs joueurs du monde au même endroit – dans un climat de pandémie – qui dérange le numéro 23 des Lakers.

« Nous sommes encore dans une pandémie. Et on va faire venir toute la ligue dans une ville qui est ouverte. Ça montre que l’organisation de ce week-end n’a rien à voir avec la pandémie. Donc comme vous pouvez le voir, je ne suis pas très content par rapport à ça. Mais c’est hors de mon contrôle. Je serai présent si je suis sélectionné, je serai présent physiquement mais pas mentalement. »

Pas de chance LeBron, tu es deuxième des votes à l’heure actuelle. Blague à part, la pépite des Kings De’Aaron Fox a également envoyé un petit tacle glissé à la Ligue pour ces mêmes raisons : « Je pense que c’est stupide, mais tout est affaire d’argent dans ce monde ». On imagine que la NBA laissera tout de même le choix aux All-Stars de venir ou pas, un aspect qui est notamment discuté avec l’union des joueurs, les deux parties réglant actuellement les derniers détails. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, tout sera normalement finalisé la semaine prochaine.

On devrait donc bien avoir une soirée unique avec un All-Star Game opposant la Conférence Est à la Conférence Ouest, ainsi que des concours à côté. Des discussions sont toujours en cours concernant le protocole sanitaire spécial COVID pour les joueurs concernés par l’événement, et on vient d’apprendre que les autres n’auront pas le droit de voyager à l’international durant le break. Si quelqu’un veut partir en week-end, il faudra rester aux States, ou alors se contenter de vacances à Hawaï, dans les îles Vierges ou à Porto Rico. Bon ça va, y’a pire quand même. Petit détail en plus, les joueurs devront se faire tester quotidiennement pendant le All-Star Break et devront rejoindre la ville de leur franchise au plus tard à l’avant-veille de leur premier match de la seconde partie de saison.

L’organisation d’un All-Star Game alors que le COVID est toujours bien présent aux States fait débat, et on connaît l’avis de LeBron. Comme il l’a indiqué, il sera là, mais faudra pas compter sur lui pour arborer un grand sourire.

